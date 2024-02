Heute läuft ein unterschätzter Action-Kracher mit Keanu Reeves im TV: Genießt 105 Minuten feinste Martial-Arts-Prügeleien

Der chinesische Kampfsportler Tiger Chen trainierte Keanu Reeves für die Matrix-Filmreihe. In Reeves Regiedebüt übernahm Chen dann die Hauptrolle. Heute läuft die Martial Arts-Action im TV.

Matrix-Star Keanu Reeves lieferte 2013 mit Man of Tai Chi sein Regiedebüt, das im Kino leider unterging. Weltweit spielte der Martial-Arts-Film nur knapp 5,5 Millionen US-Dollar ein, wie Box Office Mojo zeigt. Dabei spiegelt er Reeves' große Hingabe zum Genre wider und zeigt den Schauspieler in einer sehr ungewöhnlichen Rolle. Heute läuft das Kampfkunst-Spektakel im TV.

Darum geht es im Action-Kracher Man of Tai Chi

Der junge Martial Arts-Kämpfer Chen Lin-Hu (Tiger Hu Chen) nimmt an einem Underground-Turnier in Peking teil, bei dem es keine Regeln gibt. Wirklich gar keine, denn der manipulative Geschäftsmann Donaka Mark (Reeves) zwingt die Kämpfer dazu, bis zum Tod gegeneinander anzutreten. Nur dann gelangt der Gewinner an die satten Gewinne. Doch Chen Lin-Hu ist trotz seines großen Talents nicht dazu bereit, dieses Opfer zu bringen und widersetzt sich den Befehlen.

The Weinstein Company Man of Tai Chi im TV

Man of Tai Chi: Keanu Reeves' Hommage an die alten Kampfkunst-Filme

Man of Tai Chi erhielt bei Rotten Tomatoes eine Kritiker-Bewertung von 71 Prozent, gespalten ist hingegen die Publikumswertung von 50 Prozent. In jedem Fall ist der Film ein eindrucksvolles Zeugnis von Reeves' Leidenschaft für die Kampfkunst. Tiger Chen und The Raid-Star Iko Uwais setzen die Martial Arts-Kämpfe eindrucksvoll in Szene. Auch Reeves selbst überzeugt in der eher unüblichen Rolle als Bösewicht.

In einer Filmkritik der Los Angeles Times lobt Robert Abele den "brutal effizienten Drehstil, den Reeves anwendet, um die atemberaubenden Kämpfe des Meisterchoreografen Yuen Woo Ping zu filmen". Man of Tai Chi sei darauf ausgelegt, den zeitlosen Schwung vergangener Kampfkunstfilme heraufzubeschwören und erinnere durch seinen erfrischend bodenständigen Stil mehr an die alten Jackie Chan-Filme, in denen die körperliche Leistung im Vordergrund stehe, als um die immer mehr ins fantastische abdrifteten Actionfilme aus Hongkong.

Wann läuft Man of Tai Chi mit Keanu Reeves im TV?

Das Kampfkunst-Spektakel gibt es heute Abend, dem 20. Februar um 22:00 Uhr auf Nitro zu sehen. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch unabhängig vom TV-Programm kann Man of Tai Chi bei Amazon gekauft oder geliehen werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.