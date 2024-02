"Er hatte so eine Leidenschaft": Keanu Reeves enthüllt rührenden Brief an den verstorbenen John Wick-Kollegen Lance Reddick

Fast ein Jahr nach dem überraschenden Tod von John Wick-Star Lance Reddick enthüllt Keanu Reeves, dass er seinem Schauspiel-Kollegen einst einen ganz besonderen Brief schrieb.

Am 17. März 2023 verstarb Lance Reddick unerwartet im Alter von 60 Jahren. Der Darsteller aus Serien wie The Wire und Fringe spielte auch in den John Wick-Filmen eine beliebte Figur. Nun verdeutlichte Co-Star Keanu Reeves rückblickend, wie wichtig Lance Reddick und sein Charakter Charon für die Action-Filme waren – indem er aus einem privaten Brief zitierte.

Keanu Reeves schreibt die Liebe zu John Wick Lance Reddick zu

Mit John Wick: Kapitel 4 erschien letztes Jahr der vierte Film der Action-Reihe, in der Keanu Reeves titelgebender Auftragskiller in Rente einfach nicht zur Ruhe kommen darf und deshalb Jagd auf Hundemörder, Gangster und immer größere Geheimorganisationen macht. Zum festen Cast gehörte in den Filmen auch Lance Reddick, der mit Charon nicht nur den Concierge des New Yorker Hotels The Continental spielte, sondern auch einen guten Freund von John Wick.

Wie bedeutsam der verstorbene Schauspieler und seine Figur für John Wick, aber auch für Keanu Reeves waren, brachte der Matrix-Star nun gegenüber People auf den Punkt:

Leonine John Wick-Kollegen: Lance Reddick und Keanu Reeves

Er hatte so eine Leidenschaft und ein Feuer für Kreatvitit, für sein Handwerk und für seine Kunst. Ich durfte über acht Jahre hinweg an vier Filmen mit ihm arbeiten und wir haben einander in dieser Zeit besser kennengelernt. [...] Er hatte so eine Anmut und war witzig in seinem Humor. Ich glaube, meine liebste Erinnerung sind die Szenen, die ich mit ihm hatte und die Beziehung die Charon und John Wick besaßen.

Ich habe einmal zu [Lance Reddick] gesagt ... nun, genaugenommen habe ich ihm einen Brief geschrieben, in dem ich das sagte: 'Die Leute lieben John Wick, weil Charon John Wick liebt.'

Nach dem Tod von Lance Reddick wird das Action-Franchise John Wick: Kapitel 5 leider ohne ihn weitermachen müssen. Schon die Prequel-Serie The Continental bei Amazon Prime * zeigte aber, dass auch dort ein (jüngerer) Charon nicht fehlen durfte.

Wahrscheinlich hat Keanu Reeves also recht, wenn er sagt, dass Reddick den unerlässlichen Grundstein dafür legte, den hundeliebenden Auftragskiller John Wick nicht nur als Kampfmaschine, sondern auch als Menschen zu sehen.



