The Last of Us-Star Pedro Pascal enthüllt "psychotische" Lernmethode – und Fans sind überzeugt, dass er ein Serienmörder ist

Pedro Pascal hat eine ganz besondere Methode enthüllt, wie er sich Dialoge für seine zahlreichen Rollen einprägt. Der The Last of Us-Star selbst bezeichnet sie als "psychotisch".

Pedro Pascal ist einer der derzeit vielbeschäftigsten Schauspieler in Hollywood. Allein in diesem Jahr ist der Star in vier neuen Filmen zu sehen: dem Drama Freaky Tales, Ethan Coens Drive-Away Dolls, der Komödie The Uninvited sowie Ridley Scotts Historien-Epos Gladiator 2.

Dieses Jahr steht Pedro Pascal zudem nicht nur für die 2. Staffel der Horror-Serie The Last of Us vor der Kamera, sondern wird auch Teil des nächsten großen Marvel-Superhelden-Teams. Für ihn heißt das: Viel Text, der erlernt werden muss. Dafür hat er eine einzigartige Lösung gefunden.

"Es ist nicht einmal künstlerisch": Pedro Pascal prägt sich Dialoge mit Buchstabenwirrwarr ein

Im Rahmen einer Gesprächsrunde der SAG-AFTRA Foundation sprachen Pedro Pascal und seine ebenfalls bei den SAG Awards nominierten Schauspielkollegen Kieran Culkin, Matthew Macfadyen und Billy Crudup über ihre Arbeit. Dabei enthüllt Pascal eine unorthodoxe Lernmethode.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Ich bin der Unabomber!", witzelt Pedro Pascal vor seinen sichtlich perplexen Kollegen, während er das "psychotische Beispiel" seiner Lerntechnik vorstellt. Um sich seinen Text einprägen zu können, bastelt er sich ein kryptisches Gebilde, das aus den jeweils ersten Buchstaben eines jeden Wortes seiner Dialogzeilen besteht.

In den sozialen Medien sorgte der Ausschnitt des Gesprächs für zahlreiche witzige Reaktionen. Einige Fans sind sogar überzeugt, dass Pedro Pascal sich damit als Zodiac-Killer enttarnt hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob der wirre Buchstabensalat tatsächlich die effizienteste Herangehensweise ist, weiß wohl nur Pedro Pascal. Allerdings war er auf unkonventionelle Hilfe angewiesen, wie er selbst erklärt:

Es ist nicht einmal künstlerisch, es ist einfach eine sehr technische Methode, die ich mir aneignen musste, weil ich die schreckliche Erfahrung gemacht habe, meinen Text zu vergessen.

Wann kommen Fantastic Four und The Last of Us Staffel 2 mit Pedro Pascal?

Erst kürzlich wurde offiziell bekannt, dass Pedro Pascal bald einen der bekanntesten Marvel-Helden spielen wird. An der Seite von Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach wird er in Fantastic Four als Mr. Fantastic aka Reed Richards zu sehen sein. Der MCU-Film soll in den USA am 2. Mai 2025 im Kino starten.

Darüber hinaus steht Pascal aktuell für die Fortsetzung der Videospiel-Adaption The Last of Us wieder als Joel Miller vor der Kamera. Die 2. Staffel der HBO-Serie wird 2025 an den Start gehen und basiert auf dem Videospiel The Last of Us Part II.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die größten Streaming-Blockbuster 2024 an. Netflix dominiert die Liste eindeutig, aber es gibt auch spannende Filme bei Amazon, Disney+ und Co. zu entdecken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.