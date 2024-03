Heute läuft ein viel zu unbekannter Western-Thriller im TV: Die Idee zum Film entstand durch einen grausigen Fund

Fast hätte Olivia Wilde die Rolle in dem düsteren Western gespielt, der heute im TV läuft, doch auch Brit Marling überzeugt als mutige Schwester, die ihr Zuhause beschützt. Heute läuft der düstere Western-Thriller im TV.

Nachdem Daniel Barber mit seinem Debüt Harry Brown auf sich aufmerksam machte, folgte 2014 der Western The Keeping Room, der sich um drei zurückgelassene Frauen im Kriegsgeschehen dreht, während die Männer an der Front kämpfen. Der Filmidee liegt ein grausiger Fund zugrunde. Heute läuft The Keeping Room im TV.

Darum geht es in dem Bürgerkriegsdrama The Keeping Room?

1865 tobt der Amerikanische Bürgerkrieg und während die Männer in den Kampf gezogen sind, bleiben die Frauen und Töchter alleine zurück. Sowie die Schwestern Augusta (Brit Marling) und Louise (Hailee Steinfeld), die mit der Hilfe ihrer Sklavin Mad (Muna Otaru) versuchen Haus und Hof zu verteidigen. Doch ausgerechnet die tapfere Augusta führt das Unheil in ihr Heim.

Lionsgate Sam Worthington in The Keeping Room

Diese zieht nämlich los, um Medizin zu holen, als ihre Schwester von einem Waschbären verletzt wird. Auf die Südstaatlerin werden zwei Soldaten aus dem Norden aufmerksam. Moses (Sam Worthington) und Henry (Kyle Soller) wollen die starke Frau nicht entkommen lassen und folgen ihr nach Hause.

The Keeping Room: Filmidee entstammt grausigem Fund

The Keeping Room ist das erst Skript von Drehbuchautorin Julia Hart. Der ehemaligen Lehrerin kam die Idee zur Geschichte, als sie Freunde im Süden der USA besuchte, die erzählten, dass zwei Skelette aus dem Bürgerkrieg in ihrem Garten gefunden wurden. Hart fragte sich, wie diese dahin gekommen seien und entwickelte die Geschichte.

The Keeping Room erhielt gute bis gemischte Kritiken, was auch die Bewertungsseite Rotten Tomatoes widerspiegelt. Die Kritiker:innen geben 75 Prozent Zustimmung, das Publikum nur mittlere 52 Prozent. Gelobt wird meist das karge Setting, was zur Atmosphäre des Films beiträgt. Kritisiert wird hingegen die recht dünne Handlung. Für einen netten TV-Abend zu Hause empfiehlt sich The Keeping Room allemal.

Wann läuft The Keeping Room im TV?

Tele5 zeigt heute, am 19. März um 22:05 Uhr den Western im TV. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf Freitag, den 22. März um 00:25 Uhr. Abseits des Fernsehprogramms könnt ihr The Keeping Room auf bei Amazon im Stream kaufen oder leihen.

