Heute läuft eine geniale Komödie mit Ben Stiller im TV, die viel zu wenige kennen: "Genug Gags für drei Filme"

Lange vor Tropic Thunder und Zoolander glänzte Comedy-Star Ben Stiller in einer wilden Komödie, die ihr heute im TV schauen könnt.

Wer heute mal richtig lachen will, sollte sich Flirting with Disaster im TV anschauen. Die Komödie von David O. Russell (Amsterdam) lockt mit einem hochkarätigen Ensemble, einer turbulenten Story und etwas LSD zum Nachtisch. Mittendrin: Ben Stiller und Téa Leoni.

In Flirting with Disaster geht's um einen Roadtrip voller wahnwitziger Figuren

Insektenforscher Mel (Ben Stiller) könnte ein glückliches Leben führen, mit Ehefrau Nancy (Patricia Arquette) und ihrem neugeborenen Sohn. Doch etwas nagt an Mel, was sich unter anderem darin äußert, dass der Junge nach vier Monaten noch immer keinen Namen hat. Es ist die Herkunft des Insektenforschers. Denn Mel wurde adoptiert. Gemeinsam mit Nancy und Psychologin Tina (Téa Leoni) begibt er sich daraufhin auf die Suche nach seinen leiblichen Eltern. Doch was mit einem einfachen Besuch bei seiner angeblichen Mutter beginnt, entwickelt sich zu einer Odyssee, während der Mel eine ganze Wagenladung bizarrer Weggefährten antrifft – darunter auch seine wahren Eltern.

Für seinen zweiten Spielfilm nach Spanking the Monkey konnte David O. Russell einen Hammer-Cast vor der Kamera versammeln. Die beiden Fernsehlegenden Alan Alda und Mary Tyler Moore spielen Ben Stillers biologische Eltern, während die nicht minder Hollywood-adligen George Segal und Lily Tomlin seine Adoptiv-Eltern geben. Und dann mischen da noch Josh Brolin und Richard Jenkins als Gesetzeshüter mit.

Autor und Regisseur Russell empfahl sich spätestens mit diesem Film für größere Hollywood-Aufträge, die mit Three Kings, The Fighter und Silver Linings eintrudelten. Sein Gespür dafür, weitläufige Ensembles zu jonglieren, zeigt sich aber schon 1996 in voller Entfaltung.

So könnt ihr die Komödie mit Ben Stiller heute Abend im TV und per Stream schauen

Flirting with Disaster läuft heute Abend bei Pluto TV. Bei dem kostenfreien, werbefinanzierten Anbieter gibt es unseren Moviepilot TV-Kanal. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei der Moviepilot-Community gut abschneiden und der Film von David O. Russell gehört dazu.

Die Komödie läuft am heutigen 30. September ab 20:15 Uhr im Live-Channel Moviepilot TV mit Pluto TV, ohne Abo oder zusätzliche Kosten. Ihr könnt Pluto TV per App auf dem Fernseher schauen oder per Stream, und zwar direkt hier bei Moviepilot.

Schaut Flirting with Disaster heute ab 20:15 Uhr hier im Stream:

Warum sich Flirting with Disaster lohnt

Die 90er waren die Blütezeit des amerikanischen Independent-Kinos, das mit seinem Spielplatz der Ideen und Möglichkeiten Namen wie Quentin Tarantino, Steven Soderbergh und Richard Linklater hervorbrachte. David O. Russell gehört zu dieser Generation. Mit Flirting with Disaster legte er eine Screwball-Komödie im Indie-Style vor, voller Hollywood-Prominenz, aber frisch und unverbraucht. Das erkannten auch die zeitgenössischen Kritiken. Roger Ebert schrieb damals über den Film:

Flirting with Disaster hat die Art von Selbstbewusstsein, die das Genre erfordert. Russell findet die starke zentrale Linie, mit der alle Screwball-Filme beginnen, die scheinbar ernste Mission oder Aufgabe, und wirft dann Darts auf eine Karte der Vereinigten Staaten, während er seine Charaktere erschafft. [...] Zu den weiteren Vorzügen von Flirting with Disaster gehört, dass wir die nächste Wendung des Films nicht vorhersehen können. Es gibt Konventionen in dieser Art von Geschichte, und Russell scheint die meisten von ihnen zu verletzen. [...] Es macht großen Spaß, das zu beobachten.

Beim San Francisco Chronicle fasste Edward Guthmann zur Premiere zusammen:

Was folgt, ist eine beschwingte, pikareske Farce, die vor alberner Energie nur so strotzt und genug Ideen, Witze und Versatzstücke für drei Filme dieser Art bereithält.

Falls ihr also den Witz in Filmen wir Silver Linings mögt oder Ben Stiller in einer seiner frühen Rollen genießen wollt, dann solltet ihr Flirting with Disaster nicht verpassen.