Heute läuft einer der besten Western überhaupt im TV: Alleine durch das Ende ist er legendär

Western wie diesen muss man einfach lieben. Er beruht auf wahren Begebenheiten, macht unendlich viel Spaß, strotzt nur so vor frischem Wind und hat ein legendäres Ende.

Wer Western mag, muss Butch Cassidy and the Sundance Kid einfach lieben. Hier trifft das Beste des Genres auf drei sehr gut aufgelegte Schauspielende und die bekannte Kost wird mit jeder Menge Buddy-Movie-Charme und Witz garniert. Aber perfekt abgerundet wird Zwei Banditen erst durch das sagenhafte Ende des Films.

Heute im TV: Darum geht's in Butch Cassidy and the Sundance Kid aka Zwei Banditen

Butch Cassidy und Sundance Kid treiben im Wilden Westen ihr Unwesen. Gemeinsam mit ihrer Bande überfallen sie diverse Banken und Züge. Mit der Zeit müssen sie allerdings feststellen und sich selbst eingestehen, dass ihre Zeit abgelaufen ist und der Wilde Westen immer weniger wild ist. Für Outlaws wie sie gibt es in dieser Welt eigentlich keinen Platz mehr.

Aber die beiden Gesetzlosen wären nicht Butch Cassidy und Sundance Kid, wenn sie keine guten Ideen hätten. Sie reisen kurzerhand nach Bolivien, wo es nicht nur reiche Bodenschätze geben soll, sondern auch noch jede Menge Gelegenheiten für zwei Banditen wie sie. Allerdings haben die beiden ihre Rechnung ohne die bolivianische Armee gemacht, die es sehr bald auf sie abgesehen hat.

Das Ende von Butch Cassidy und Sundance Kid rundet den genialen Western perfekt ab

Wie viele späte Western stellt auch Zwei Banditen (wie Butch Cassidy and the Sundance Kid ursprünglich in Deutschland hieß) einen echten Abgesang auf die guten alten Zeiten und die klassischen Tropen des Genres dar. Aber wo andere Filme wehmütig in Nostalgie schwelgen, macht dieser Film hier in erster Linie unglaublich viel Spaß.

Das liegt nicht nur, aber auch am kongenialen Duo Paul Newman und Robert Redford. Katharine Ross als Etta Place tut dazu ihr Übriges und dass die Geschichte auf einer wahren Begebenheit basiert, schadet auch nicht, ganz im Gegenteil. Das legendäre Ende des Films sorgt dann allerdings dafür, dass die sagenumwobenen Gestalten Butch Cassidy und Sundance Kid auf immer und ewig im Gedächtnis bleiben.

Aber gibt es auch gute aktuelle Western? Na klar, dahingehend könnt ihr euch in erster Linie vertrauensvoll an Kevin Costner wenden. Der hält nicht nur mit seinen Horizon-Filmen weiterhin die Western-Fahne hoch, sondern auch mit dem unter anderem von ihm ins Leben gerufenen Yellowstone-Serienuniversum: So geht es darin nach dem Finale mit fünf Serien weiter.



TV oder Stream: Wann und wo kommt Zwei Banditen aka Butch Cassidy und Sundance Kid?

Am heutigen Mittwoch, den 1. Januar 2025 läuft Butch Cassidy und Sundance Kid um 20:15 Uhr auf Arte. Der Film dauert bis um 22:00 Uhr und am 5. Januar folgt noch eine Wiederholung um 14 Uhr am Nachmittag.



Die Zwei Banditen lassen sich aber natürlich auch streamen. Am unkompliziertesten geht das ab dem 1. Januar über die Arte-Mediathek. Oder aber über ein Netflix-Abo und die dortige Streaming-Flatrate. Der Streifen steht auch bei MagentaTV ohne Zusatzkosten zur Verfügung oder kann bei Amazon gekauft oder geliehen werden.

