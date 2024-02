Heute läuft einer der härtesten Rache-Thriller der letzten Jahre im TV: Er ist verstörend, gnadenlos und läuft komplett ungeschnitten

Am Mittwoch läuft ein knallharter Rape-and-Revenge-Thriller bei TELE 5, der mit stylischen Bildern und schonungsloser Härte aufwartet. Außerdem wird er ungeschnitten ausgestrahlt.

Mit Revenge hat die Regisseurin Coralie Fargeat einen kompromisslosen Rape-and-Revenge-Kracher gedreht, der den Genre-Mix aus Exploitation-Film und Thriller mit stylischen Bildern vorantreibt. Dazu kommt eine Hauptdarstellerin, die vom hilflosen Opfer zur toughen Kämpferin wird. TELE 5 strahlt Revenge am Mittwochabend ungeschnitten aus.

Heftiger Rache-Thriller im TV: Darum geht es in Revenge

Die Handlung des Films dreht sich um Jen (Matilda Lutz), die sich gemeinsam mit ihrem Freund Richard (Kevin Janssens) auf den Weg in ein luxuriöses Anwesen in der Wüste macht. Dort will sie ein paar entspannte Tage in der Sonne verbringen. Nachdem Richard mit ein paar Freunden vom Jagdausflug zurückkehrt, wird Jen von einem der beiden vergewaltigt. Danach eskaliert alles noch mehr und die Hauptfigur muss ums Überleben kämpfen und zurückschlagen.

Wenn Jen ihren Rachefeldzug antritt, wirkt Fargeats Film wie ein Fiebertraum, der regelmäßig in grell übersteuerten Farben explodiert. Unter der sengenden Wüstensonne kommt Revenge als knalliges Pop-Art-Inferno daher. Den inhaltlichen Konventionen des Rape-and-Revenge-Films begegnet die Regisseurin dabei mit verblüffenden Formen und Farben, wobei trotzdem einige extrem harte Szenen aufgefahren werden.

Wann läuft Revenge im TV?

TELE 5 strahlt den Film in der Nacht von Mittwoch, den 28. Februar auf Donnerstag, den 29. Februar 2024 um 00:25 Uhr aus. Da er nach 23 Uhr kommt, darf die Uncut-Version mit FSK 18-Freigabe laufen. Ansonsten könnt ihr Revenge zum Beispiel bei Amazon Prime * leihen oder kaufen.

Revenge wird leider derzeit in keiner Streaming-Flat angeboten.

