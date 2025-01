Heute laufen zwei Action-Klassiker hintereinander im TV, bei denen Stallone- und Schwarzenegger-Fans glücklich werden

Zwei der größten Action-Helden aller Zeiten trumpfen heute hintereinander im TV auf. Sowohl Arnold Schwarzenegger als auch Sylvester Stallone laufen im Fernsehen.

Heute kommen Action-Fans voll und ganz auf ihre Kosten, wenn sie die Flimmerkiste anwerfen. Zuerst gibt sich Sylvester Stallone in Cliffhanger die Ehre und im Anschluss marodiert dann auch noch Arnold Schwarzenegger als Der City Hai durch die Stadt. Es lohnt sich also, heute TV zu gucken.

Heute im TV: Was passiert in Cliffhanger, dem Action-Klassiker mit Sylvester Stallone?



Eigentlich hatte sich der ehemalige Super-Bergsteiger Gabe Walker (Sylvester Stallone) geschworen, nach einem schweren Unfall nicht mehr zu seinem Job bei der Bergwacht in den Rocky Mountains zurückzukehren. Doch dann stürzt ein Flugzeug in den Bergen ab und es gilt, die Überlebenden so schnell wie möglich zu retten. Klar, dass für diese Aufgabe nur ein Mann in Frage kommt.

Allerdings treiben auf den schneebedeckten Gipfeln auch noch einige Gesetzlose ihr Unwesen, die vorher ein Flugzeug ausgeraubt haben. Sie wollen das erbeutete Gold in Sicherheit bringen und Gabe Walker kommt ihnen dabei natürlich total ungelegen. In luftiger Höhe entbrennt ein harter Überlebenskampf, inszeniert von Renny Harlin.



Cliffhanger - Trailer 2 (Deutsch) HD

Darum geht's in Der City Hai mit Arnold Schwarzenegger – einem echten Action-Film aus den 80ern

Weil er mit einem Kindermörder so gar nicht zimperlich umgesprungen ist, muss der ehemalige FBI-Agent Mark Kaminski (Arnold Schwarzenegger) sein Dasein als Provinz-Sheriff fristen. Dann aber bietet ihm sein Ex-Boss an, sich zu rehabilitieren. Kaminski soll sich undercover in die Ränge der Mafia von Chicago einschleichen, um den örtlichen Paten ans Messer zu liefern, der den Sohn des FBI-Chefs auf dem Gewissen hat. Dummerweise fliegt irgendwann aber Arnies Tarnung auf.

Regie führte Jon Irvin, den man sonst nicht unbedingt für Action-Kost kennt.

Wer auf schnörkellose, spaßige Action steht, ist hier genau richtig

Sylvester Stallones Cliffhanger hat nicht nur einen der gefährlichsten Stunts aller Zeiten zu bieten, der eine Million US-Dollar gekostet haben soll, sondern ist auch einfach der Inbegriff dessen, was man so schön over the top nennt. Echte Bergsteiger:innen werden wohl nur mit den Augen rollen, aber das schert echte Action-Fans natürlich nicht im Geringsten.

Der City Hai liefert hingegen liefert bodenständige Hausmannskost für alle, deren Lieblingsfilme allesamt aus den 1980er Jahren kommen. Arnie darf den einen oder anderen (unfreiwillig) komischen Oneliner droppen und nebenbei haufenweise Bösewichte über den Haufen ballern – selbstverständlich in eine schicke Lederjacke gewandet.

Apropos Action und alles über den Haufen ballern: Der erste große Netflix-Blockbuster 2025 läuft seit wenigen Tagen auf Netflix. Hier könnt ihr euch den Trailer dazu ansehen, der an Non-Stop-Action nicht zu überbieten ist.

TV oder Stream: Wann und wo kommen Cliffhanger und Der City Hai?

Cliffhanger macht den Anfang und läuft ab 20:15 Uhr auf RTL 2. Mit Werbung dauert das Spektakel bis um 22:25 Uhr, direkt im Anschluss wird dann Der City Hai gezeigt, und zwar bis um 0:30 Uhr.

Sowohl der Arnie- als auch der Sly-Film können aber nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch online geschaut werden. Cliffhanger gibt's bei WOW im Abo, Der City Hai nur on demand über Apple TV, MagentaTV und Co..

*Bei diesem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.