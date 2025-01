Der erste große Netflix-Blockbuster 2025 kommt schon in wenigen Tagen – und der Trailer haut alles mit Non-Stop-Action weg

Netflix feiert seinen Action-Einstand 2025 mit Cameron Diaz, die nach 11 Jahren aus ihrer Schauspielpause zurückkehrt. Im neuen Trailer zu Back in Action nimmt sie jede Menge Terroristen aufs Korn.

11 Jahre lang hat Cameron Diaz nicht für einen Spielfilm vor der Kamera gestanden, jetzt ist es wieder so weit: An der Seite von Action-Spezialist Jamie Foxx zerlegt sie als weiblicher James Bond jede Menge Feinde. Und muss das Ganze auch noch vor ihren Kindern geheim halten. Wie gut das klappt, seht ihr im neuen Trailer zu Back in Action.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Back in Action an:

Back In Action - Trailer (Deutsch) HD

James Bonds als Eltern: In Back in Action ist Cameron Diaz im 007-Ruhestand

Back in Action dreht sich um die ehemaligen CIA-Agenten Emily (Diaz) und Matt (Foxx), die für ihre Kinder die gefährliche Karriere an den Nagel hängen. 15 Jahre später sind sie stolze Eltern einer aufmüpfigen Tochter und eines neugierigen Sohnes, als ihre Vergangenheit sie einholt: Feinde aus früheren Tagen bedrohen nicht nur ihr Leben, sondern auch das Lügenkonstrukt, dass die beiden ihren Kindern auftischen: die wissen nämlich nichts von der Vergangenheit der beiden Top-Spione.

Back in Action ist der erste Film seit Annie, für den Cameron Diaz vor eine Kamera getreten ist: Vor etwa 11 Jahren kehrte sie der Schauspielerei zugunsten ihrer Familie den Rücken. Jetzt ist sie dank Foxx' tatkräftiger Überzeugungsarbeit wieder zurück, wie Entertainment Tonight berichtet.

Für die Action-Komödie saß Seth Gordon (Voll abgezockt) auf dem Regiestuhl. Neben Foxx und Diaz sind unter anderem Andrew Scott (Sherlock), Kyle Chandler (Super 8) und Glenn Close (Eine verhängnisvolle Affäre) vor der Kamera zu sehen.

Wann kommt Back in Action zu Netflix?

Bis Diaz und Foxx als Agentenpärchen Welt und Kinder retten, ist es nicht mehr lange hin: Schon am 17. Januar 2025 erscheint die Action-Komödie auf Netflix. Am Drehbuch war neben Gordon auch Brendan O'Brien (Bad Neighbors) beteiligt.

