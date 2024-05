Heute laufen zwei brandneue The Rookie-Folgen noch vor Netflix im Free-TV – mit lang ersehntem Serien-Moment

Die Ausstrahlung der 5. Staffel von The Rookie geht heute Abend im Free-TV weiter. Hier findet ihr alle Infos zu den neuen Episoden, die zur Primetime bei ZDFneo gezeigt werden.

Nachdem The Rookie letzte Woche aufgrund des Feiertags pausierte, meldet sich die Polizei-Serie heute mit zwei neuen Episoden zurück. Die Free-TV-Premiere der 5. Staffel bei ZDFneo ist inzwischen bei Folge 9 und Folge 10 angekommen. Welche Fälle John Nolan (Nathan Fillion) dieses Mal erwarten, erfahrt ihr hier.

The Rookie Staffel 5, Folge 9 und Folge 10: Alle Infos zur Free-TV-Premiere bei ZDFneo

Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr zeigt ZDFneo heute, am 16. Mai 2024, die neuen Folgen von The Rookie. Wie gewohnt gibt es diese ohne Werbeunterbrechung zu sehen. Das bedeutet, ihr könnt euch auf eineinhalb Stunden ungestörte Unterhaltung mit Fillion und Co. freuen. Die Handlung der Episoden klingt sehr vielversprechend.

Um 20:15 Uhr läuft The Rookie Staffel 5, Folge 9: In der Episode Rückschlag (im Original: Take Back) ereignet es sich, dass ein Verdächtiger von der Polizei festgenommen wird. Als er in Gewahrsam stirbt, wird Juarez (Lisseth Chavez) für den tragischen Todesfall verantwortlich gemacht.

In der Episode Rückschlag (im Original: Take Back) ereignet es sich, dass ein Verdächtiger von der Polizei festgenommen wird. Als er in Gewahrsam stirbt, wird Juarez (Lisseth Chavez) für den tragischen Todesfall verantwortlich gemacht. Um 20:55 läuft The Rookie Staffel 5, Folge 10: Im Anschluss geht es mit Die Liste (im Original: The List) weiter. Das LAPD wird mit einem verheerenden Banküberfall konfrontiert und macht sich auf die Suche nach den Tätern. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Nolans Team kommt an seine Grenzen.

ABC The Rookie

Achtung, es folgen Spoiler: In der The Rookie-Historie hat Staffel 5, Folge 9 einen besonderen Stellenwert. Es handelt sich um die Episode, in der das ultimative Paar der Serie zusammengekommen ist. Die Rede ist von Lucy (Melissa O'Neil) und Tim (Eric Winter). Chenford ist endlich offiziell. Es wird also sehr berührend.

Die nächsten Sendetermine von The Rookie Staffel 5 bei ZDFneo:

Staffel 5, Folge 11 kommt am 23. Mai 2024



kommt am 23. Mai 2024 Staffel 5, Folge 12 kommt am 23. Mai 2024

kommt am 23. Mai 2024 Staffel 5, Folge 13 kommt am 6. Juni 2024

kommt am 6. Juni 2024 Staffel 5, Folge 14 kommt am 6. Juni 2024

kommt am 6. Juni 2024 Staffel 5, Folge 15 kommt am 13. Juni 2024

kommt am 13. Juni 2024 Staffel 5, Folge 16 kommt am 13. Juni 2024

kommt am 13. Juni 2024 Staffel 5, Folge 17 kommt am 20. Juni 2024

kommt am 20. Juni 2024 Staffel 5, Folge 18 kommt am 20. Juni 2024

kommt am 20. Juni 2024 Staffel 5, Folge 19 kommt am 27. Juni 2024

kommt am 27. Juni 2024 Staffel 5, Folge 20 kommt am 27. Juni 2024

Die verbleibenden Sendetermine stehen noch nicht fest. Es ist aber davon auszugehen, dass ZDFneo bei der Free-TV-Ausstrahlung der 5. Staffel von The Rookie am bisherigen Muster festhält. Die letzten beiden Episoden dürften somit am 4. Juli 2024 erscheinen.

Zum Weiterlesen: The Rookie Staffel 7 kommt deutlich später als erhofft

Alternative zur TV-Ausstrahlung: Hier könnt ihr The Rookie Staffel 5 kostenlos und ohne Abo streamen

Wenn ihr euch The Rookie lieber unabhängig von der TV-Ausstrahlung anschauen wollt, könnt ihr das kostenlos und ohne Abo in der ZDF-Mediathek tun. Darüber hinaus befindet sich die 5. Staffel im Streaming-Angebot von WOW und Disney+.

Und wenn ihr jetzt schon Blick in die 6. Staffel werfen wollt, ist das auch möglich. Bei Sky bzw. WOW könnt ihr die ersten Episoden der neuen Staffel schauen.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.