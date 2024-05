Heute müsst ihr euch im TV von einer der besten und mächtigsten Fantasy-Figuren aller Zeiten verabschieden

J.K. Rowling erschuf ein magisches Universum, das bis heute wahnsinnig beliebt ist. Doch in dem Teil, der am Samstag im TV läuft, müssen wir uns von einer der besten Figuren verabschieden.

Am heutigen Samstag läuft der sechste Teil der Harry Potter Reihe im TV. Harry Potter und der Halbblutprinz ist mit 250 Millionen US-Dollar auch mit Abstand der teuerste Film des Franchise gewesen, besonders hart für Fans ist der Abschied einer beliebten Fantasy-Figur.

Darum geht es in Harry Potter und der Halbblutprinz

Harry (Daniel Radcliffe) und seine Freunde starten ins sechste Schuljahr, doch in Hogwarts herrschen nun große Sicherheitsvorkehrungen, da die Präsenz des dunklen Lords immer deutlicher wird. Der fünfte Teil konzentriert sich auf Voldemorts Vergangenheit als Tom Riddle und den mysteriösen Halbblutprinzen, dessen Identität Harry herausfinden will. Außerdem begibt er sich mit Professor Dumbledore (Michael Gambon) auf die Suche nach den Horkruxen, die es zu zerstören gilt.

Warner Bros. Snape in Harry Potter und der Halbblutprinz

Der Fantasy-Film verabschiedet sich von einer beliebten Filmfigur

In den ersten Harry Potter-Filmen spielen nicht nur Kinder die Hauptrolle, auch das junge Publikum wurde mit der FSK-6-Freigabe in die Kinos gelockt. Doch mit dem Voranschreiten der Reihe wurden die Darsteller:innen älter und die Handlung zunehmend spannender und gewaltsamer.

Richtig deutlich wird das an dem Mord einer der beliebtesten Figuren des Franchise. Dieser Figurentod, der hier nicht gespoilert wird, beeinflusst auch zwei Filme später das große Finale zwischen Harry und Voldemort (Ralph Fiennes).

Harry Potter geht weiter mit neuer Serie und Hörspielen

Schon 2026 soll die neue Harry Potter-Serie starten und damit können wir uns auf eine neue Verkörperung der beliebten Figuren in Hogwarts freuen. Wir haben euch einen Überblick geschaffen, über alles, was über Start, Besetzung und Handlung der Harry Potter-Serie bekannt ist. Hörbuchfans können sich aber schon im nächsten Jahr auf eine Neuauflage der Audiobücher freuen und die Geschichten unterwegs oder vorm Einschlafen genießen. Alle 11 Filme der Harry Potter und Phantastische Tierwesen gibt es in der Film-Collection-Box in 4K * auf Amazon.

Wann läuft Harry Potter und der Halbblutprinz im TV?

Sat.1 zeigt den fünften Teil der Harry Potter-Reihe am heutigen Samstag, dem 4. Mai um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es am Sonntagnachmittag, dem 5. Mai um 15:55 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Harry Potter und der Halbblutprinz bei RTL+ im Abo streamen oder bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

