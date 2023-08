Heute nach 2 Jahren erstmals im TV: Völlig unbekanntes Fantasy-Meisterwerk mit einer der berührendsten Zeitreisen überhaupt

Heute Abend läuft erstmals ein Fantasy-Highlight im TV, das viel zu wenige kennen. Die Zeitreise-Story besticht durch grandioses Schauspiel und kluge Beobachtungen, die zu Tränen rühren.

Wenn es um Zeitreisen geht, müssen es nicht immer bombastische Epen sein. Das französische Fantasy-Drama Petite Maman - Als wir Kinder waren erzählt mit nur vier Figuren und einem einzigen Schauplatz eine beispiellos ergreifende Geschichte über Familie, Trauer, Depression und Hoffnung. Heute läuft der Film zum ersten Mal im deutschen Free-TV.

TV-Premiere: In Petite Maman begegnet die Heldin ihrer Mutter als Kind

Nellys (Joséphine Sanz) Großmutter ist gerade verstorben. Gemeinsam mit ihrer Mutter (Nina Meurisse) und ihrem Vater (Stéphane Varupenne) begibt sich die Achtjährige zu deren abgelegenem Haus, um es auszuräumen. Nellys Mutter ist von tiefer Trauer ergriffen und entflieht überstürzt der ganzen Situation.

In den Wäldern nahe dem Haus begegnet Nelly der ebenfalls achtjährigen Marion (Gabrielle Sanz), die in der Nähe zu wohnen scheint. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem kleinen Mädchen um Nellys Mutter als Kind. Der Wald scheint zwei Zeitebenen miteinander zu verbinden. Und ermöglicht der jungen Protagonistin eine einzigartige Einsicht in das Herz ihrer Mutter.

Petite Maman ist eine Regiearbeit der gefeierten Filmemacherin Céline Sciamma (Porträt einer jungen Frau in Flammen), das ihr einige der besten Kritiken ihrer Karriere einbrachte. Der Film kommt bei Rotten Tomatoes auf 97%, viele Autor:innen lobten vor allem das verblüffende Schauspiel der jungen Darsteller:innen und die tiefe emotionale Wirkung der Story.

"[Petite Maman] wird dein Herz durchbohren, dein Geist erweitern und deine Seele fröhlich stimmen, auch wenn du dabei deine Tränen wegwischen musst", schreibt etwa der Guardian . Und ist mit dieser Einschätzung nicht allein.

Wann läuft Petite Maman im TV?

Petite Maman läuft am heutigen Donnerstag, den 17. August 2023, um 23.50 Uhr auf West 3. Celine Sciamma führte neben Petite Maman und Porträt einer jungen Frau in Flammen unter anderem bei Tomboy und Mädchenbande Regie.

