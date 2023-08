"Unglaublich, dass ich keinen 2. Kopf habe": Christian Bale wäre bei einem Dreh fast radioaktiv verstrahlt worden

Schon einer seiner allerersten Film-Drehs brachte Christian Bale in Lebensgefahr, weil er sich zur falschen Zeit am falschen Ort befand. Doch statt zu Flüchten nahm er am Fantasy-Set potenzielle Langzeitschäden in Kauf.

Heute ist Christian Bale als Batman-Star der Dark Knight berühmt, doch seine erste Schauspiel-Erfahrung sammelte er schon als Kinder-Darsteller. Dabei hätte seine lebensgefährliche Rolle im Fantasy-Film Mio, mein Mio nicht nur seine Karriere beenden können, bevor sie richtig begann. Reale Gefahr im Fantasy-Film: Christian Bale drehte Mio, mein Mio während der Tschernobyl-Katastrophe in der Ukraine Die Astrid Lindgren-Verfilmung ihres Buches * Mio, mein Mio war 1987 Christian Bales erster Kinofilm nach zwei TV-Projekten und kam noch vor seinem Durchbruch in Steven Spielbergs Das Reich der Sonne heraus. In dem auf Englisch gedrehten schwedischen Fantasy-Film von Regisseur Vladimir Grammatikov spielte er mit Jum-Jum, den besten Freund der titelgebenden Hauptfigur. Als Mio aus der Wirklichkeit ins magische "Land der Ferne" transportiert wird, stellt er sich als Prinz mit Christian Bales Figur dem bösen Ritter Kato (Christopher Lee) entgegen, um das Königreich zu retten. Doch obwohl die Jungen in dem märchenhaften Kinderfilm das Böse besiegen, wurde es bei den Dreharbeiten mehr als brenzlig.

Kinowelt Mio, mein Mio: Christian Bale (mittig) Denn einige Szenen von Mio, mein Mio wurde im Frühjahr 1986 in der Ukraine (auf der Krim-Halbinsel, damals noch Teil der Sowjetunion) gedreht. Und zwar genau dem Zeitpunkt, als es in dem Land im April zur Reaktor-Katastrophe in Tschernobyl kam. Der Dreh wurde daraufhin wegen unterbrochen – doch nach nicht einmal einem Monat kam das Filmteam zurück. Christian Bale erinnerte sich an den Fantasy-Dreh, bei dem er 12 Jahre alt war: Es ist unglaublich, dass mir danach keinen zweiten Kopf habe. Sie baten uns, nach Hause zu gehen und zwei Wochen dort zu bleiben. Als wenn das irgendeine Bedeutung für die Halbwertzeit der Strahlung hätte. Als wir zurückkamen, mussten wir Strahlungsmesser für unsere Mahlzeiten verwenden. Strahlungsschäden waren für Christian Bale in Mio, mein Mio nicht ausgeschlossen Die Gefahr eines möglicherweise verstrahlten Sets war den Filmschaffenden des Fantasy-Abenteuers also sehr wohl bewusst. Deshalb verbot man den danach fragenden Jungdarstellern, im potenziell verstrahlten Wasser schwimmen zu gehen. Aber offenbar zeterten sie so lange, bis man ihnen ihren Wunsch doch gewährte, was Christian Bale rückblickend kaum fassen kann: "Es ist ein Wunder, dass ihr heute nicht mit zwei Auswüchsen von mir redet." Kinowelt/20th Century Fox Christian Bale: damals und heute (Mio, mein Mio & Le Mans 66) Auch wenn in der Ukraine etwa 500 Kilometer zwischen Tschernobyl und der Krim-Halbinsel liegen, ist es nicht selbstverständlich, dass Christian Bale offenbar keine Langzeitschäden von dem Fantasy-Dreh davongetragen hat. Schließlich warnte man damals ganz Europa, auch das deutlich weiter entfernte Deutschland, vor möglichen Folgeschäden durch sauren Regen oder verstrahlte Nahrung. Mio, mein Mio könnt ihr in Deutschland derzeit nur auf DVD erwerben