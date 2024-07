Heute startet der sechste Film einer 4,6-Milliarden-Reihe: Die Abenteuer werden von Teil zu Teil absurder

Der größte Kinostart der Woche gehört zu einer Filmreihe, die seit über einer Dekade die Popkultur fest im Griff hat: Gru und seine Minions kehren in einem weiteren Action-Abenteuer auf die Leinwand zurück.

Wenn wir von den großen Filmreihen unserer Zeit reden, geht es oft um Titel wie Marvel, Star Wars und Fast & Furious, die hauptsächlich im Live-Action-Bereich angesiedelt sind. Was man aber nicht unterschätzen darf, ist der Erfolg, den beliebte Animationsreihen wie Ich – Einfach unverbesserlich regelmäßig an den Kinokassen einfahren.

2010 startete die im Original als Despicable Me bekannte Reihe mit ihrem ersten Teil im Kino, der sich um den Superschurken Gru dreht. Mit einer Armee von kleinen, gelben und extrem verpeilten Minions will er die Welt in Angst und Schrecken versetzen. Wie sich herausstellt, ist Gru aber gar nicht so böse, wie er denkt.

Ich – Einfach unverbesserlich 4 startet im Kino: Es gibt 23 weitere (Kurz-)Filme aus dem Minions-Kosmos

Inzwischen hat sich Ich – Einfach unverbesserlich in ein riesiges Franchise mit zahlreichen Ablegern verwandelt. Heute startet mit Ich – Einfach unverbesserlich 4 bereits der vierte Film der Hauptreihe im Kino. Darüber hinaus sind in den vergangenen Jahren zwei Spin-offs über die Minions sowie 18 (!) Kurzfilme erschienen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ich – Einfach unverbesserlich 4 schauen:

Ich: Einfach unverbesserlich 4 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Despicable Me-Filme kommen mit einer Mischung aus Action, Abenteuer und Familien-Komödie daher. Es gibt sehr viel Slapstick und anderweitigen Humor voller popkultureller Referenzen und Meta-Gags. Oft sind die Geschichten und Figuren komplett absurd und überdreht. Am Ende packen die Filme aber auch ein großes Herz aus.

Spätestens seit dem zweiten Teil ist diese Feel-Good-Achterbahn nicht mehr aus dem Kino wegzudenken und tänzelt an den Kinokassen oft um die Milliarden-Marke. Damit hat die Animationsschmiede Illumination eine der verlässlichsten und profitabelsten Filmreihen geschaffen. Die Zahlen bei Box Office Mojo sind beeindruckend:

Teil 1: 543 Millionen US-Dollar Einspiel bei 69 Millionen US-Dollar Budget



543 Millionen US-Dollar Einspiel bei 69 Millionen US-Dollar Budget Teil 2: 971 Millionen US-Dollar Einspiel bei 76 Millionen US-Dollar Budget

971 Millionen US-Dollar Einspiel bei 76 Millionen US-Dollar Budget Teil 3: 1 Milliarde US-Dollar Einspiel bei 80 Millionen US-Dollar Budget

1 Milliarde US-Dollar Einspiel bei 80 Millionen US-Dollar Budget Minions 1: 1,2 Milliarden Einspiel bei 74 Millionen US-Dollar Budget

1,2 Milliarden Einspiel bei 74 Millionen US-Dollar Budget Minions 2: 940 Millionen US-Dollar Einspiel bei 80 Millionen US-Dollar Budget

Auch der vierte Teil befindet sich auf einem guten Weg, an den Erfolg der Vorgänger anzuschließen. In einigen Ländern ist Ich – Einfach unverbesserlich 4 schon letzte Woche gestartet und hat es direkt auf ein Einspielergebnis von 230 Millionen US-Dollar gebracht. Das dürfte in den nächsten Wochen noch steigen.

Kommt Ich – Einfach unverbesserlich 5 und Minions 3?

Offiziell wurden bisher keine weiteren Fortsetzungen und Ableger aus dem Minion-Kosmos angekündigt. Co-Regisseur Chris Renaud lässt im Interview mit Variety aber durchblicken, dass er Ich – Einfach unverbesserlich 5 aufgeschlossen gegenübersteht.

Konkret sagt Renaud:

Wenn uns eine gute Geschichte einfällt und wir das Gefühl haben, dass wir Neuland betreten, dann ist [Ich – Einfach unverbesserlich 5] auf jeden Fall möglich.

Zudem wäre es aus finanzieller Perspektive äußerst überraschend, wenn sich Illumination und Universal in naher Zukunft von der Minions-Marke verabschieden würden.