Heute startet eine der besten Thriller-Miniserien des Jahres kostenlos im Stream: Herrhausen lohnt sich

Ab heute könnt ihr alle vier Folgen der grandiosen Thriller-Miniserie Herrhausen kostenlos in der ARD-Mediathek streamen. Im Fernsehen läuft sie erst später.

Herrhausen – Der Herr des Geldes ist die neuste Eigenproduktion des Ersten und ab heute in vier Teilen kostenlos und werbefrei in der ARD-Mediathek zu streamen. Lasst euch nicht davon verunsichern, dass es um Bankenwesen und die Finanzwelt geht. Die wahre Geschichte über Herrhausen ist so unterhaltsam aufbereitet, wie sie nur sein kann.

Darum geht's in Herrhausen – Der Herr des Geldes in der ARD-Mediathek

Alfred Herrhausen war eine reale Persönlichkeit und quasi eine Finanz-Ikone in Deutschland der 1980er Jahre. Die Serie nimmt uns mit auf seine außergewöhnliche Reise vom Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank, 1987 zu ihrem alleinigen Sprecher – und bis ihn die RAF (Rote Armee Fraktion) als Anschlagsziel auserkoren hat.

Beflügelt von der Aufbruchstimmung kurz vorm Fall der Mauer, will Alfred Herrhausen das deutsche Bankenwesen revolutionieren und macht sich dabei einen Feind nach dem nächsten.

Herrhausen lohnt sich für alle Fans von zackigen Thriller-Miniserien mit Anspruch

Herrhausen ist jedoch kein trockenes Historien-Banken-Drama, sondern über weite Strecken hinweg ein atemlos inszenierter Thriller. Herrhausens Aufstieg in der Bank gleicht einem Krimi. Umso mehr Macht er erlangt und umso mehr Veränderungsdrang er zeigt, desto weiter zieht sich die Schlinge um seinen Hals zu.

Gespielt wir Alfred Herrhausen vom deutschen Enfant Terrible Oliver Masucci. Neben der zackigen Inszenierung mit 80er Jahre Elektro ist er der Hauptgrund, warum Herrhausen so gut geworden ist. Herrhausens charismatischer Größenwahn, seine Intelligenz und seine Rücksichtslosigkeit auf seinem Pfad zur Besserung der Welt sprühen Masucci aus allen Poren.

Der erschütternde Anschlag der RAF schwebt zwar wie ein Damoklesschwert über der Erzählung, er dominiert sie aber nicht. Vielmehr wird der Fokus auf Herrhausens nicht zu brechenden Willen nach Fortschritt gelegt, der die Serie voranpeitscht wie ein Jet-Antrieb.

Wer also nicht nur in ein spannendes Kapitel der deutschen Geschichte eintauchen will, sondern dabei auch noch blendend unterhalten werden möchte, der kann Herrhausen ab sofort in der Mediathek streamen.

Im Fernsehen läuft Herrhausen als Miniserie, im TV als Zweiteiler

In der ARD-Mediathek findet ihr Herrhausen als vierteilige Miniserie, deren Folgen jeweils eine Länge von 52, 59, 63 und 66 Minuten aufweisen. Wenn ihr es in einem Rutsch bingen wollt, müsst ihr also exakt vier Stunden Zeit für vier Folgen aufbringen.

Wer statt den Mediatheken lieber das Fernsehprogramm konsumiert, kann sich Herrhausen – Der Herr des Geldes auch als Zweiteiler im TV anschauen. Teil 1 und Teil 2 der Thriller-Reihe laufen am 1. und am 3. Oktober 2024 um 20.15 Uhr im Ersten.