Heute startet das größte Kino-Abenteuer des Sommers – kein Film-Fan darf es verpassen

Der wohl größte Abenteuerfilm des Sommers startet heute im Kino. Er setzt eine extrem beliebte Sci-Fi-Reihe fort, die schon seit 32 Jahren Milliarden einspielt.

Dinosaurier haben die Welt erobert. Und zwar schon vor 32 Jahren, als Steven Spielberg mit Jurassic Park ein Sci-Fi-Abenteuer ins Kino brachte, das sich zu einem der erfolgreichsten Blockbuster überhaupt entwickelte. Jetzt geht das Franchise weiter: Ab dem 2. Juli 2025 läuft Jurassic World 4: Die Wiedergeburt im Kino.

Im Sci-Fi-Abenteuer Jurassic World 4 sind die Dinos dem Tode nahe

Eroberten Dinosaurier in den bisherigen Jurassic World 4-Filmen noch die Welt, sind sie in Teil 4 erneut vom Aussterben bedroht: Dahingerafft von Klimawandel, Krankheiten und dem schwindenden Interesse der Menschheit, haben sich die Riesenechsen auf einen dünnen Inselgürtel am Äquator zurückgezogen.

Schaut euch hier den neuesten englischen Jurassic World 4-Trailer an:

Jurassic World: Rebirth - Trailer 3 (English) HD

Während Dino-Parks und paläontologische Museen schließen müssen, finden die umstrittensten Zweige der modernen Industrie neuen Nutzen für die Tiere: Pharmavertreter Krebs (Rupert Friend) wirbt die Söldnerin Zora Bennett (Scarlett Johansson) für eine Mission auf einer pazifischen Insel an. Sie und ihre Mitstreiter:innen sollen den dortigen Sauriern DNS-Proben entnehmen, damit daraus ein Mittel gegen Herzkrankheiten gewonnen werden kann.

Der Haken: Es handelt sich dabei um die größten und gefährlichsten Exemplare ihrer Art. Die Insel, auf die die Söldner:innentruppe vordringt, beherbergt eine ganze Anzahl künstlich mutierter Urechsen – etwa den monströsen D-Rex und eine fliegende Raptorenart namens Mutadon. Und als wäre das nicht genug, müssen sich Bennett und Co. auch noch der Delgado-Familie annehmen, die vor der Küste bei einem Segelausflug gekentert ist.

Die Regie bei Jurassic World 4 hat Gareth Edwards übernommen (The Creator), das Drehbuch schrieb zum ersten Mal seit Vergessene Welt: Jurassic Park wieder David Koepp. Steven Spielberg wirkte als Produzent mit.

Neben den oben genannten Darsteller:innen sind unter anderem Mahershala Ali (Moonlight) und Ed Skrein (Deadpool) auf der Leinwand zu sehen.