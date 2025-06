Heute ungeschnitten im TV: Genialer Horror-Kracher, der in Deutschland über 30 Jahre verboten war

Am Montag könnt ihr einen absoluten Horror-Kultfilm im TV schauen, der zum Glück uncut läuft. In Deutschland wurde er nach langem Verbot von der FSK neu ab 16 freigegeben.

Lange vor Mainstream-Blockbustern wie Spider-Man und zuletzt Doctor Strange in the Multiverse of Madness lieferte Regisseur Sam Raimi Anfang der 80er blutigen Splatter-Horror ab, der mit handgemachten Effekten und viel morbidem Irrsinn schnell Kult wurde.

In Deutschland landete der Streifen jedoch schnell auf dem Index und durfte nicht mehr unzensiert aufgeführt oder verkauft werden. 2016 wurde Tanz der Teufel aka The Evil Dead bei uns endlich vom Index gestrichen und die Beschlagnahmen aufgehoben. Falls ihr den Film noch nicht kennt oder mal wieder schauen wollt, könnt ihr ihn am Montagabend im TV schauen.

Horror-Tipp im TV: Tanz der Teufel begeistert mit viel derbem Horror und schrägem Spaß

In der Handlung von Sam Raimis Film will eine befreundete Gruppe ein ausgelassenes Wochenende in einer Hütte im Wald verbringen. Natürlich bleibt dieser Schauplatz in Horrorfilm selten ein friedlicher Ort. Nachdem die Charaktere auf ein mysteriöses Buch stoßen, das einen dämonischen Fluch entfesselt, lässt das blutige Grauen nicht lange auf sich warten.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Tanz der Teufel:

Tanz der Teufel - Remaster Trailer (Deutsch) HD

Tanz der Teufel ist das typische Debüt eines jungen, wilden Filmemachers, der sich mit niedrigem Budget komplett austobt. Als B-Movie wird Raimis erster richtig bekannter Film zum abgefahrenen Horror-Inferno. Mit verspielten Kameraeinstellungen, brutal-handgemachten Splattereffekten und unterhaltsamen Irrsinn ist für Spaß von Anfang bis Ende gesorgt.

Eine Entdeckung war außerdem Bruce Campbell. Mit seiner Tanz der Teufel-Performance wurde der damals noch ziemlich unbekannte Schauspieler zum Star, den Sam Raimi auch für die beiden Fortsetzungen Tanz der Teufel 2 - Jetzt wird noch mehr getanzt und Armee der Finsternis zurückholte.

1984 wurde Tanz der Teufel nach dem Kinostart und der VHS-Veröffentlichung bei uns indiziert. Erst 2016 wurde der Horrorfilm laut Schnittberichte von der Liste indizierter Titel gestrichen. Nach einer Neuprüfung durch die FSK ist Sam Raimis Kultfilm in Deutschland mittlerweile ab 16 Jahren freigegeben.

Wann läuft Tanz der Teufel im TV?

Tele 5 strahlt den Horror-Streifen am 9. Juni 2025 um 22:50 Uhr völlig ungeschnitten aus. Alternativ könnt ihr Tanz der Teufel bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat ist er derzeit nirgends verfügbar.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juni 2022 auf Moviepilot erschienen.