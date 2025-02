Heute wieder Wer weiß denn sowas?: Warum die Quizshow am Freitag ausgefallen ist

Am Freitag fiel die reguläre Ausgabe von Wer weiß denn sowas? aus. Grund dafür war ein Wahlwerbespot eines der bekannten ARD-Gesichter in der Sendung.

Am Freitag, dem 21. Februar, sollten Stephanie Stumph und ihr Vater Wilfried Stumph eigentlich – zum Abschied der beliebten Stubbe-Reihe – zu Gast bei Wer weiß denn sowas? sein. Doch die ARD nahm die beliebte Quiz-Show kurzfristig aus dem Programm.



Hoëcker machte Werbung für die Grünen – und kegelte damit die Quizshow aus dem Programm

Der Grund für die spontane Programmänderung war Bernhard Hoëcker. Der beliebte Comedian spielte in einem Wahlwerbespot von Bündnis 90/Die Grünen mit. Damit beteiligte er sich indirekt am Wahlkampf und die ARD musste eingreifen. Eine ARD-Sprecherin äußerte sich gegenüber DWDL :



Gemäß den Regelungen der Landesrundfunkanstalten der ARD dürfen programmprägende Persönlichkeiten, die sich am Wahlkampf beteiligen, in den letzten sechs Wochen vor einer Wahl weder im Programm auftreten noch Bildschirm- oder Mikrozeit erhalten.



Bernhard Hoëcker hat sich nicht an diese Vorgabe gehalten, und da die Shows vorproduziert sind, wurde die ganze Sendung einfach nicht gezeigt. Das Erste zeigte stattdessen Wiederholungen von der beliebten Konkurrenz Gefragt – Gejagt.

So geht es mit Wer weiß denn sowas? weiter

Diese Regelung gilt übrigens auch für das ZDF, was zu einer ähnlichen Situation bei der Satiresendung Die Anstalt führte. Dort durfte Max Uthoff nicht mehr in der Sendung auftreten, nachdem er zusammen mit seiner Frau Wahlwerbung für die Partei Die Linke gemacht hatte.



Diese Regelung gilt allerdings nur bis zur Wahl. Nun ist die Bundestagswahl vorbei und Max Uthoff wird in der nächsten Folge von Die Anstalt wieder dabei sein. Auch Wer weiß was? wird heute Abend wieder ausgestrahlt (mit Bernhard Hoëcker). Zu Gast sind Dieter Nuhr und Martin Frank. Was mit der Freitagsausgabe geschieht, ist noch unklar. Es ist aber davon auszugehen, dass die Sendung im Nachhinein ausgestrahlt wird.



Wo ihr Wer weiß denn sowas? schauen könnt

Wer weiß denn sowas? wird montags bis freitags um 18:00 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Die letzten Folgen sind einen Monat lang in der ARD Mediathek abrufbar.