In dieser Amazon-Show geraten Promis an ihre Grenzen: The 50 gibt Starttermin und Cast von Staffel 2 bekannt

The 50 ist in Deutschland einzigartig: Bei der Show kämpfen 50 (!) Reality-Stars um den Sieg und liefern sich ein Drama-Battle der Superlative. Jetzt hat Amazon alle Infos zur 2. Staffel verraten.

Was bekommen wir, wenn man 50 Promis in ein Märchenschloss sperrt und sie mit Psychospielen an ihre Belastungsgrenze treibt? Hoffentlich richtig spannende TV-Unterhaltung. Obwohl RTL seit Jahren als die beste Adresse für dramatische Reality-TV-Formate gilt, ziehen die Streamingdienste immer mehr mit eigenen Formaten nach. Jetzt kehrt ein Hit-Format von Amazon für eine zweite Staffel zurück. Wann es mit The 50 weitergeht und welche Stars dabei sind, erfahrt ihr hier.

Drama, Intrigen und Wettkämpfe: Darum geht es bei The 50

Die Amazon Hit-Show The 50 verspricht Reality-Kost vom Feinsten – und stellt in ihrem Größenwahn selbst das Dschungelcamp in den Schatten. 50 Reality-Stars werden von einem geheimnisvollen Spielmacher (Der Löwe) in ein malerisches Schloss in Frankreich eingeladen, wo sie knallharte Herausforderungen über sich ergehen lassen.

Besonders gemein: Die Stars müssen den Jackpot durch ihren Einsatz bei den Spielen erarbeiten – wer schlecht abschneidet, kann die Gewinnsumme drastisch verringern. Die Promis entscheiden selbst, wer in der Show bleiben darf und wer herausgewählt wird; dadurch bleiben Intrigen, gebrochene Herzen und spannende Allianzen nicht lange aus.

Mehr Stars als man zählen kann: Diese 50 Promis sind in Staffel 2 dabei

Bei The 50 machen 50 Promis aus der deutschen TV-Welt mit. Von Erotik-Sternchen bis Sommerhaus-Gewinner ist wirklich alles dabei, was im Trash-TV Rang und Namen hat. Hier könnt ihr nachschauen, ob euer Lieblings-Reality-Star dabei ist:

Kader Loth

Isi Atli

Aleks Petrovic

Christina Dimitriou

Verena Kerth

Micaela Schäfer

Gina-Lisa Lohfink

Mike Heiter

Leyla Lahouar

Sandra Sicora

Paulina Ljubas

Flocke

Patrick Romer

Xander Stephinger

Yeliz Koc

Iris Klein

Georgina Fleur

Ennesto Montè

Jenny Elvers

Cosimo Citiolo

Nathalie Gaus

Raffa Plastic

Claudia Obert

Zoe Saip

Micha Schüler

Kevin Schäfer

Christin Okpara

Marco Cerullo

Christina Graß

Paco Herb

Tara Tabitha

Laura Morante

Nikola Glumac

Lukas Baltruschat

Melody Haase

Sam Dylan

Cecilia Asoro

Ariel

Dennis Lodi

Yasin Mohamed

Jürgen Milski

Silva González

Dilara Kruse

Oliver Sanne

Brenda Patea

Milo Moiré

Marco Strecker

Christo

Ryan Wöhrl

Laura Lettgen

The 50: Alle Sendetermine der 2. Staffel

Es wird 16 Episoden geben. Pro Woche erscheinen vier neue Folgen bei Amazon Prime.