HIMYM-Serie bei Disney+: Der Termin für How I Met Your Father Staffel 2 steht fest, die erzählen muss, wie es nach dem Tinder-Twist weiter geht

Acht Jahre nach dem Ende von How I Met Your Mother kehrten wir im Serien-Ableger How I Met Your Father zurück in diese Welt. Jetzt steht fest, wann Staffel 2 kommt.

In How I Met Your Father stürzt sich eine neue Generation in die Dating-Welt, unterstützt von ein paar bekannten Gesichtern aus der Mutterserie How I Met Your Mother. Staffel 1 fand diesen Sommer ihr Publikum. Nun wurde bekannt gegeben, wann die neuen Folgen starten.

Das ist der Starttermin von How I Met Your Father Staffel 2

In den USA beginnt die Ausstrahlung von Staffel 2 am 24. Januar 2023 beim Streaming-Dienst Hulu. Danach werden die Episoden wöchentlich gezeigt, wie Deadline berichtet.

Die hiesige Streaming-Heimat von How I Met Your Father ist Disney+. Noch wurde nicht offiziell bestätigt, wann die neuen Episoden nach Deutschland kommen. Denkbar ist aber eine Veröffentlichung am Mittwoch nach der US-Premiere.

Ein paar neue Bilder aus der 2. Staffel wurden bei Deadline auch veröffentlicht:

Disney+ Disney+ Disney+

Worum geht's in HIMYF und wie geht es in Staffel 2 weiter?

How I Met Your Father ist ein Spin-off von How I Met Your Mother und besitzt, wie das Original, eine Rahmenhandlung in der nahen Zukunft. Darin erzählt Sophie (älter: Kim Cattrall, jünger: Hilary Duff) ihrem Sohn die Geschichte, wie sie seinen Vater kennenlernte. Diese Geschichte führt uns zurück ins New York des Jahres 2022. Hier folgen wir den Erlebnissen von Sophie und ihren engen Freund:innen Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) und Sid (Suraj Sharma). Im Zeitalter von Dating Apps und unendlichen Möglichkeiten wollen sie in der Großstadt die Liebe finden.

Staffel 1 endete mit mehreren bekannten Gesichtern (und Orten) aus HIMYM. Hinsichtlich der Story können wir aber gespannt sein, wie es mit Sophie und Jesse nach ihrer schicksalhaften Nacht weitergeht – auch weil im Finale Sophies Tinder-Date aus der ersten Episode wieder auftritt.

Podcast zu How I Met Your Father: Lohnt sich das Spin-off bei Disney+?

Lange mussten wir auf das erste How I Met Your Mother-Spin-off warten. Jetzt sind die ersten 10 Episoden der ersten Staffel von How I Met Your Father bei Disney+ verfügbar. Doch lohnt sich die Sitcom nach den eher durchwachsenen Kritiken?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hendrik und Lisa haben die ersten Folgen gesehen und teilen ihre Eindrücke zum Ableger der Kult-Sitcom. Außerdem nutzen sie die Gelegenheit, das Phänomen How I Met Your Mother etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.