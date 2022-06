Jetzt bei Disney+: How I Met Your Father löst das Sex-Problem des Originals

Die neue How I Met Your Mother-Serie startet endlich bei Disney+ in Deutschland. Sie ändert eine entscheidende Sache, die Fans schon immer am Original gestört hat.

Seit heute sind alle Folgen von How I Met Your Father bei Disney+ Deutschland verfügbar. Das Spin-off von How I Met Your Mother lief bereits Anfang des Jahres in den USA an, inzwischen wurde es um eine zweite Staffel verlängert.

Eine der wichtigsten Fragen vor dem Start war, wie die Nachfolgeserie mit dem Erbe ihres Vorbilds umgehen wird. Gibt es Verweise, Verbindungen, gar rückwirkende Änderungen?

Jetzt bei Disney+: Schaut den deutschen Trailer zu How I Met Your Father

How I Met Your Father - Trailer 2 (Deutsch) HD

Was war das Sex-Problem von How I Met Your Mother?

Tatsächlich spielt Father in derselben Welt wie Mother. Zudem benutzt das Spin-off dieselbe Erzähltechnik wie ihr großes Vorbild. In How I Met Your Mother erzählt Ted (Josh Radnor) seinen Teenager-Kindern rückblickend, wie er ihre Mutter kennenlernte. Sehr detailliert natürlich, er ließ kein Detail aus. Wirklich überhaupt kein Detail! Die Kids erfahren haarklein, was ihr Vater in seiner Jugend und in seinem Leben als junger Erwachsener in New York getrieben hat – und vor allem mit wem.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nun ist Ted Mosby vielleicht, der kein Problem damit hat, seinem ca. 13-jährigen Nachwuchs von einem Dreier mit zwei Frauen zu berichten. Oder auch von denseines (zweit)besten Freundes Barney Stinson ( Neil Patrick Harris ) zu schwadronieren. Es war während der Originalausstrahlung zumindest irritierend, wie offen Ted sein Sex-Leben gegenüber seinen Kindern ausbreitete. Das zeigen Artikel wie dieser Und dieser . Und Memes wie dieses:

Irgendwann bemerkten die Autor:innen selber, dass sie sich eine seltsame Lage gebracht hatten und bauten diesen Dialog in die Serie ein, der direkt Bezug nimmt auf das Sex-Problem von How I Met Your Mother.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sex gehört zum (Dating)leben dazu und How I Met Your Mother/Father soll sich auf keinen Fall selbst zensieren. Es ist alles eine Frage der Rahmung und Präsentation. Und How I Met Your Father hat eine sehr gute Lösung für das Problem gefunden.

Wie How I Met Your Father mit dem Sex seiner Figuren umgeht

Spoiler zu How I Met Your Father: In der neuen Serie erzählt Sex and the City-Star Kim Cattrall als ältere Version von Sophie ihrem Sohn, wie sie dessen Vater kennenlernte. Sie befindet sich im Jahr 2050 und spricht mit ihm über eine Freisprechanlage im Wohnzimmer.

Direkt in der ersten Szene vermeiden die Autor:innen mit drei einfachen Kniffen die Sex-Irritation des Originals:

Der Sohn ist offensichtlich deutlich älter als die Kinder von Ted. Er wohnt nicht mehr daheim und seine Stimme ist recht tief.

als die Kinder von Ted. Er wohnt nicht mehr daheim und seine Stimme ist recht tief. Kim Cattrall trinkt Weißwein , während sie die Geschichten erzählt. Sie ist sichtlich beschwipst, ihre Zunge gelöst. In so einer Stimmung kommen auch mal deftigere Themen auf den Tisch. Wir alle kennen das (leider).

, während sie die Geschichten erzählt. Sie ist sichtlich beschwipst, ihre Zunge gelöst. In so einer Stimmung kommen auch mal deftigere Themen auf den Tisch. Wir alle kennen das (leider). Sophie warnt ihren Sohn vor. Sie hat nach eigenen Angaben "gerade genug [Wein intus], um auch die sexy Stellen mit einzubeziehen." Dem jungen Mann ist das spürbar unangenehm. Aber er fügt sich in sein Schicksal. Die richtige Gesprächssituation ist hergestellt.

Wirklich viel Sex gibt es in der ersten Folge übrigens nicht. Sophie geht lediglich auf ein Date und kriegt unfreiwillig die Genitalien eines fremden Mannes in der Wohnung ihrer besten Freundin präsentiert. Vielleicht wird es in Zukunft ja noch frivoler. Die Rahmung dafür ist jedenfalls vorhanden.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir bereits zum Start von How I Met Your Father in den USA veröffentlicht. Dies ist eine leicht angepasste Version.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf How I Met Your Father?