Hochwertige Replica für Marvel-Fans: Der originale Thor-Hammer ist vor Thor 4 endlich wieder verfügbar

Marvel-Fans können jetzt Thors Hammer als offizielle Replica von Hasbro kaufen. Zavvi bietet die hochwertige Nachbildung von Mjölnir zum Vorbestellen an.

Er war lange ausverkauft, doch jetzt könnt ihr ihn endlich wieder kaufen: Die Rede ist von der Original-Hasbro-Replica des Thor-Hammers Mjölnir aus den Marvel-Filmen. Die 1:1-Nachbildung ist ab Ende Mai 2022 kurz vorm Kinostart von Thor 4: Love and Thunder wieder verfügbar und ihr könnt sie bereits vorbestellen. Ausgeliefert wird am 31. Mai.



Mjölnir als Replica jetzt endlich wieder bei Zavvi verfügbar Zum Deal Thors Hammer kaufen

Ihr bekommt das Modell aktuell exklusiv beim bekannten Online-Merchandise-Händler Zavvi zum Preis von 164,49 Euro. Warum sich Marvel-Fans den Mjölnir-Hammer aus der Marvel Legends Series nicht entgehen lassen sollten, erklären wir euch jetzt.



Thors Hammer vor Thor 4 kaufen: Was bietet die Replik von Hasbro?

Wer zünftig auf den Kinostart von Thor 4: Love and Thunder am 6. Juli 2022 vorbereitet sein will, für den kommt die Replica von Mjölnir wie gerufen: Hasbro bietet eine nahezu eakte Nachbildung von Thors Hammer im Rahmen der Marvel Legends Series an, die mit folgenden Features daherkommt:

Replica im Format 1:1 inklusive Details aus Thor 4 (Risse im Hammerkopf)



Licht- und (FX-)Soundeffekte (LED-Beleuchtung)



Ständer inklusive

Größe: 48,7 cm (Länge)

Während die Replica länger nicht im Handel erhältlich war, können Marvel-Fans jetzt zugreifen und sich ein hochwertiges Sammlerstück nach Hause holen. Egal, ob als Ergänzung für euer ganz eigenes Thor-Cosplay, als passende Requisite für euren Kinobesuch von Thor 4 oder einfach als schicke Dekoration in eurem Heimkino: Der Mjölnir ist ein echter Blickfang.

© Hasbro © Hasbro

Zavvi liefert Thors Hammer als Replica der Marvel Legends Series ab dem 31. Mai 2022 aus. Wer jetzt zum Preis von 164,49 Euro vorbestellt *, sollte das gute Stück also pünktlich zum Start von Thor 4 Anfang Juli 2022 in Händen halten.

Die Alternative zum Thor-Hammer bei Amazon

© Hasbro

Übrigens: Wenn ihr statt Mjölnir lieber mit Stormbreaker unterwegs sein wollt, der mächtigen Axt, die Thor anstelle seines Hammers in Avengers: Endgame schwingt, solltet ihr einmal bei Amazon vorbeischauen. Dort gibt es nämlich aktuell eine Replica von Stormbreaker, ebenfalls aus der Marvel Legends Series von Hasbro, zum Preis von 131,38 Euro *. Taucht ihr mit dieser Axt anstelle von Mjölnir im Kino zu Thor 4 auf, sind euch die Blicke anderer Fans garantiert sicher.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.