Hochwertiges Obi-Wan-Lichtschwert zum Kämpfen kaufen: Hier gibt es die Star Wars-Waffe mit Neo Pixel-Klinge

Obi-Wans Lichtschwert aus Star Wars könnt ihr als hochwertige Metall-Nachbildung kaufen und für echte Duelle benutzen. Hier kriegt ihr das Lichtschwert in Deutschland.

Letzte Woche erschien der Trailer zur kommenden Disney+-Serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi. Wir erfahren darin mehr über die Geschichte des Jedi und seine Zeit nach der Flucht in Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith. In der Event-Serie werden wir Obi-Wan nach über eineinhalb Jahrzehnten auch wieder in Lichtschwert-Duellen erleben. Eine hochwertige Metall-Nachbildung seiner berühmten Jedi-Waffe für echte Kämpfe könnt ihr bei Amazon kaufen.

Nach Obi-Wan-Vorbild: Hochwertiges Star Wars-Lichtschwert für echte Duelle

Obi-Wans Lichtschwert für echte Kämpfe Amazon Aus Metall

Wir stellen euch im Artikel das Modell von SABER KING genauer vor. Ihr erfahrt, wofür ihr das Schwert benutzen könnt, aus welchen Materialien es besteht und natürlich den Preis. Außerdem stellen wir euch günstigere Alternativen zum Lichtschwert-Kauf in Deutschland vor.

Lichtschwert kaufen: Was bekommt ihr mit dem Saber King RGB Lightsaber Force FX?

© Saber King Obi-Wans blaues Lichtschwert

Der Hersteller Saber King ist bekannt für Lichtschwert-Nachbildungen, die robust genug für echte Kämpfe und Duelle sind. Ihr könnt mit diesen Modellen also die Klingen kreuzen, ohne dass die Schwerter selbst darunter leiden beziehungsweise beschädigt werden. Dieses Modell ist größer, schwerer und hochwertiger als die meisten anderen des Herstellers. Und deshalb auch teurer.



Die Daten zum Obi-Wan Kenobi Lichtschwert von SABER KING mit Neo Pixel-Klinge



Preis : 599 Euro bei Amazon *

: * Hersteller : Saber King



: Saber King Stabilität : Stark genug für lange und schwere Duelle

: Stark genug für lange und schwere Duelle Klinge : Neo Pixel Klinge von Light Diffusion PC

: Neo Pixel Klinge von Light Diffusion PC Maße Griff : 28 cm langer Premium-Lichtschwertgriff aus Metall

: 28 cm langer Premium-Lichtschwertgriff aus Metall Maße Klinge: 92 cm (Gesamtlänge des Schwertes: 120 cm)



92 cm (Gesamtlänge des Schwertes: 120 cm) Material : gefrosteter Aluminiumlegierung (Griff) und 3mm dicke Neo Pixel-Klinge

: gefrosteter Aluminiumlegierung (Griff) und 3mm dicke Neo Pixel-Klinge Farben und Lichteffekte : 12 Farbwechsel, Flash-on-Clash-Effekt

: 12 Farbwechsel, Flash-on-Clash-Effekt Vorinstallierte Soundeffekte : Kylo Ren, Darksaber, Fallen order, ESB Graflex, Ben Solo, The Flex, Sith, Rey Skywalker, Leia

: Kylo Ren, Darksaber, Fallen order, ESB Graflex, Ben Solo, The Flex, Sith, Rey Skywalker, Leia Gewicht: 1 Kilogramm

Was ihr über Duell-Lichtschwerter wissen müsst

Die Duell-Lichtschwerter zum Kämpfen von Saber King sind stabiler, härter und widerstandsfähiger. Dafür fehlen ihnen die meisten kleinen Details der gängigen Hasbro-Modelle. Zudem sind die Duell-Lichtschwerter nicht offiziell lizenziert. Diese Kampf-Schwerter sind eher nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.



Günstigere Lichtschwert-Varianten zum Kaufen

Preis/Leistungs-Sieger SABER KING FX Thor Upgrade Lightsaber: Dieses Schwert ist trotz seiner hochwertigen und für echte Kämpfe geeigneten Verarbeitung das günstigste der Auswahl.



Preis: 119 Euro bei Amazon *

* Hersteller: Saber King



Stabilität: Stark genug für lange und schwere Duelle

Material: Flugzeugaluminium für bruchsicheren Griff; Polycarbonat für reißfeste Klinge

Farben und Lichteffekte: 12 Farbwechsel, Flash-on-Clash-Effekt

Soundeffekte: 6 Sounds, Swing- und Clash-Sound

Gewicht: 920 gr.

SABER KING FX | Aurelio Upgrade Smooth Swing Lightsaber



Preis: 149 Euro bei Amazon *

* Hersteller: Saber King



Stabilität: Stark genug für lange und schwere Duelle

Material: Flugzeugaluminium für bruchsicheren Griff; Polycarbonat für reißfeste Klinge

Farben und Lichteffekte: 12 Farbwechsel, Flash-on-Clash-Effekt

Soundeffekte: 6 Sounds, Swing- und Clash-Sound

Gewicht: 920 gr.

