Hochwertiges The Witcher-Medaillon mit Echtheitszertifikat – nur 500 Stück existieren und der Preis ist überraschend niedrig

Henry Cavills The Witcher-Medaillon gibt es jetzt in begrenzter Stückzahl als hochwertigen Fan-Artikel zu bestellen. Und zwar zu einem erstaunlich kleinen Preis.

Das Ende von Henry Cavills Zeit beim Netflix-Hit The Witcher ist abzusehen. Für alle seine Fans gibt es jetzt das ideale Erinnerungsstück, um seiner grandiosen Darstellung der Fantasy-Rolle zu gedenken. Es handelt sich um das Gwynbleidd-Medaillon, das von ihm in der Serie getragen wird.



Henry Cavills limitiertes The Witcher-Medaillon ist erstaunlich günstig

Das Medaillon zeichnet in der Serie besonders fähige Witcher aus. Die exklusiv beim Onlineshop Zavvi erhältliche Nachbildung ist mit viel Liebe zum Detail Produktionsfotos der Netflix-Serie nachempfunden und auf 500 Stück limitiert.

Netflix Das The Witcher-Medaillon in der Netflix-Serie

Im Packet enthalten ist außerdem die Kettenaufhängung des Medaillons und zwei hochwertige Münzen. Das Medaillon hat einen Durchmesser von 5,1cm und besteht aus Metall. Für einen limitierten Fan-Artikel ist das gesamte Replika-Set erstaunlich günstig. Es kostet nur 49,99€.

Damit kein Fan auf eine billige Kopie hereinfällt, liegt jedem Exemplar ein Echtheitszertifikat bei. Bei Lagerbestand vergehen laut Zavi drei bis zehn Tage bis zur Lieferung des Pakets.

Ab wann ist das The Witcher-Medaillon erhältlich?

Der einzige Wermutstropfen ist die Wartezeit auf die Verfügbarkeit des Artikels selbst. Leider ist das Medaillon nämlich erst ab April 2023 erhältlich. Immerhin wird bis dahin auch Staffel 3 von The Witcher nicht mehr allzu fern sein.

