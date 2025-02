Homelander als James Bond: Das 007-Bewerbungsvideo von The Boys-Star Antony Starr ist aufgetaucht

Vor kurzem ist das James Bond-Bewerbungsvideo von Henry Cavill aufgetaucht. Neben ihm hat sich damals auch The Boys-Star Antony Starr um die Rolle beworben. Das Video dazu ist jetzt ebenfalls im Netz.

Bevor Daniel Craig in Casino Royale eine neue 007-Ära einläutete, bewarben sich viele weitere Stars um die ikonische Rolle. Schon länger war bekannt, dass auch Superman-Darsteller Henry Cavill den Geheimagenten spielen wollte. Erst letzte Woche ist dann sein Bewerbungsvideo im Netz gelandet.

Neben Cavill war auch The Boys-Star Antony Starr im Rennen um die Bond-Rolle nach Pierce Brosnan. Das Bewerbungsvideo des Homelander-Darstellers ist jetzt auch online verfügbar und ihr könnt es hier schauen.

The Boys-Fans sind nicht begeistert von Antony Starrs Bond-Bewerbung

Der YouTube-Kanal Ron South, auf dem auch der Henry Cavill-Clip hochgeladen wurde, hat Antony Starrs 007-Tape ebenfalls zur Verfügung gestellt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Kommentaren tummeln sich natürlich viele The Boys-Fans, die eine Meinung zu den vergangenen Bond-Ambitionen von Homelander haben. Ein User schreibt nur mit Lach-Emoji: "Er ist mies als James Bond". Ein anderer User schreibt etwas ausführlicher, dass der The Boys-Star zu nett für die Bond-Rolle und mehr wie ein höflicher Lehrer rüberkommt.

Wer wird der neue James Bond nach Daniel Craig?

Seitdem der Schauspieler vor allem als Homelander aus The Boys bekannt ist, dürfte er sich von diesem Image deutlich freigespielt haben.

Nach dem Daniel Craig-Finale Keine Zeit zu sterben steht ein 007-Nachfolger noch nicht offiziell fest. In jüngerer Vergangenheit wurde Kick-Ass-Star Aaron Taylor-Johnson immer wieder als Favorit gehandelt. Laut Bond-Produzentin Barbara Broccoli soll die Suche nach dem neuen Hauptdarsteller aber immer noch andauern, was an einer Krise hinter den Kulissen liegen könnte.

Falls der neue 007 noch dieses Jahr verkündet werden sollte, wird der nächste Film der Reihe bestimmt noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Vor 2027 solltet ihr nicht mit einem neuen James Bond-Blockbuster rechnen.