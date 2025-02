Vor 23 Jahren hatte er seinen ersten Auftritt, heute ist er einer der bekanntesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr ihn?

Ein Mega-Star, der Teil eines der größten Kino-Franchises überhaupt ist, hatte seinen ersten Auftritt in einer komplett unbekannten Fantasy-Serie. Erkennt ihr ihn auf dem Bild schon?

Der Schauspieler, den ihr oben auf dem Bild seht, ist heute als Superheld weltbekannt. 2002 spielte er seine erste Rolle in einer Fantasy-Serie, die Genre-Elemente wie böse Mächte mit gewöhnlichen Highschool-Problemen (!) vermischt.

Falls ihr noch einen Tipp braucht: Die Superhelden-Rolle des Stars ist auch als Donnergott bekannt und hat einen hinterhältigen Bruder namens Loki.

Ja, wirklich: Chris Hemsworth begann Karriere als trashiger King Arthur

Lange vor seiner großen Marvel-Rolle als Thor landete Chris Hemsworth seinen ersten Auftritt für eine Gastrolle in der australischen TV-Serie Guinevere Jones. Darin erfährt die 14-jährige Protagonistin Gwen Jones (Tamara Hope), dass sie die Reinkarnation der Königin Guinevere von Camelot ist. Während sie magische Fähigkeiten hat, um damit das Böse zu bekämpfen, muss sie sich mit ihrem normalen Alltag als Schülerin herumschlagen.

Für 3 Folgen von Guinevere Jones schaut auch Chris Hemsworth in der Serie vorbei. Seine Figur ist niemand Geringeres als König Arthur höchstpersönlich! Wie ihr auf dem Bild oben schon erkennt, wirkt seine Rolle von 2002 heutzutage aber eher albern und geht mehr als unterhaltsames Trash-Material durch. Seine Auftritte beschränken sich außerdem auf Rückblenden innerhalb der Serie.

In diesem Clip seht ihr Chris Hemsworth als King Arthur in Bewegung:

Na ja, jeder Star fängt meistens klein an und so war Hemsworth im Alter von 19 Jahren wahrscheinlich froh, eine erste Rolle in einer TV-Serie gelandet zu haben. Nach ersten Auftritten in Soaps wie Home and Away war der spätere Marvel-Star im Jahr 2006 Teil der 5. Staffel von Dancing with the Stars Australia. 2009 hatte er schließlich seinen allerersten Kinoauftritt in einer kurzen Rolle als James T. Kirks Vater George Kirk in J.J. Abrams' Star Trek-Reboot.

2011 änderte sich Chris Hemsworths Leben für immer

Vor nunmehr 14 Jahren folgte dann der Moment, der den Australier zum Welt-Star machte: Hemsworth spielte die Titelrolle in Marvels Thor. Als Donnergott war er Teil des nachfolgenden Avengers-Teams. Die Figur spielte er bis heute in neun Filmen:

Bis jetzt wurde ein fünfter Thor-Film mit dem Star noch nicht offiziell angekündigt. Taika Waititi, der Teil 3 und 4 der Solo-Teile gedreht hat, soll jedenfalls nicht mehr für eine Fortsetzung auf dem Regiestuhl zurückkehren.