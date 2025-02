Henry Cavills James Bond-Bewerbung ist als Video aufgetaucht: Nur seine größten Fans werden es bis zum Ende durchhalten

Bevor Daniel Craig für Casino Royale zu James Bond wurde, sprach auch Henry Cavill für die ikonische Rolle vor. Die Aufnahme ist jetzt aufgetaucht.

Sieben Schauspieler haben James Bond bereits auf der großen Leinwand verkörpert. Bevor Daniel Craig als wortwörtliche Nummer 007 in Casino Royale sein Debüt als Agent mit der Lizenz zum Töten gab, gingen jedoch viele weitere Schauspieler für die ikonische Rolle ins Rennen – darunter auch The Witcher-Star Henry Cavill. Sein Bewerbungsvideo aus dem Jahr 2005 ist jetzt aufgetaucht.

Henry Cavill als James Bond: Vorsprechen für 007-Rolle nach 20 Jahren aufgetaucht

Das Video, das der Account Ron South vor wenigen Tagen auf YouTube veröffentlichte, zeigt einen jungen Henry Cavill, der über sieben Minuten lang einige von Bonds ikonischen Zeilen zum Besten gibt. Unter anderem bestellt er einen Martini – natürlich geschüttelt, nicht gerührt. Schaut euch hier das Video an:

Wen Cavill hinter der Kamera mit seinen Bond-Zeilen anspielt, sehen wir in dem Video nicht. Dagegen verweilt dieses unentwegt auf Cavills Gesicht. Einige Kommentare unter dem YouTube-Video sprechen dabei aus, was wohl die meisten beim Schauen denken.

"Seine Stimme ist da, aber sein Gesicht ist zu reglos, da passiert fast nichts. Er starrt die Leserin nur an, ohne wirklich auf das zu reagieren, was sie sagt", heißt es da. "Ich verstehe, warum es damals nicht gepasst hat. Er war für die Feinheiten nicht bereit. Jetzt wäre er bereit", schreibt jemand anderes. "Um ehrlich zu sein, ist es denke ich ziemlich offensichtlich, warum er die Rolle damit nicht bekommen hat. Er sieht so hölzern aus und er bringt hier kein Charisma rüber", schließt ein dritter User.

Dennoch hinterlässt das Video ein spannendes Gedankenexperiment, was geschehen wäre, wenn ein junger Henry Cavill statt Daniel Craig damals in die Rolle des berühmten Agenten geschlüpft wäre – und wohin das das Franchise geführt hätte. Dass Cavill doch keinen allzu schlechten Agenten abgibt, hat der Schauspieler spätestens 10 Jahre später in Guy Ritchies Codename U.N.C.L.E. bewiesen.

Wer wird der nächste James Bond?

Nachdem Daniel Craig in Keine Zeit zu sterben sein letztes Bond-Abenteuer erlebt hat, wartet die Welt gespannt auf die Ankündigung seines Nachfolgers. Während hier auch Cavill zeitweise erneut in den Ring geworfen wurde, werden aktuell Namen wie Aaron Taylor-Johnson, Daniel Kaluuya und Josh O'Connor als Favoriten gehandelt.