Hopper aus Stranger Things als brutaler John Wick-Weihnachtsmann: Erster Trailer zum bizarren Violent Night

Der nette Stranger Things-Sheriff war gestern. Im ersten Violent Night-Trailer schicken die John Wick-Macher David Harbour als Weihnachtsmann auf einen blutigen Trip.

David Harbour spielt als Sheriff Hopper in Stranger Things einen herzensguten Fan-Favoriten. In Violent Night ist das anders. Dort zieht er als hartgesottener Weihnachtsmann eine blutige Schneise nach John Wick-Vorbild durch die stille Nacht. So zeigt es der erste Trailer.



Schaut euch hier den englischen Trailer zu Violent Night an:

Violent Night - Trailer (English) HD

John Wick-Macher schicken Stranger Things-Star David Harbour auf blutige Mission

Eine Handvoll Fieslinge wollen in einem verschneiten US-Dorf nämlich das frohe Fest stören und eine reiche Familie ausrauben. Das kann Santa natürlich nicht zulassen. Er befördert die Unartigen mit der Gewalt diverser Waffen ins Jenseits.

Violent Night wird insbesondere für Action-Fans interessant, denn hinter dem Film steckt die John Wick-Schmiede 87North, die zuletzt Bullet Train ins Kino brachte. Regie führte Dead Snow-Macher Tommy Wirkola.

John Wick-Action mit mysteriöser Rentnerin: Lohnt sich der Netflix-Hit Lou?

Wann kommt Violent Night mit Stranger Things-Star David Harbour ins Kino?

Allzu lang müssen Fans auf das Weihnachts-Massaker nicht mehr warten. Violent Night kommt am 1. Dezember 2022 ins Kino. Neben Harbour sind vor der Kamera etwa John Leguizamo (John Wick) und Alex Hassell (Cowboy Bebop) zu sehen.

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

