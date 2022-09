John Wick-Action mit mysteriöser Rentnerin: Lohnt sich der Netflix-Hit Lou?

In Lou begibt sich eine Frau im Ruhestand auf die Spuren von John Wick. Aber was sagen die Kritiken zu Lou? Lohnt sich ein Blick auf den Action-Hit?

Action-Hit Lou auf Netflix: Alle Bewertungen bei IMDb und Co. auf einen Blick

Lou ist momentan der beliebteste neue Netflix-Film. Die Story um eine mysteriöse ältere Frau ( Allison Janney ), die sich mit der jungen Mutter Hannah ( Jurnee Smollett ) auf die Suche nach deren gekidnappten Tochter macht, besticht auf den ersten Blick durchAber wie gut ist der Thriller wirklich? Wir haben die wichtigsten Bewertungen zusammengetragen.

Die Kritiken zu Lou fallen im Durchschnitt mittelprächtig bis leicht positiv aus. Das zeigt ein Blick auf Moviepilot und die größten Aggregatoren-Seiten wie Rotten Tomatoes oder Metacritic.

Moviepilot: 5.8/10 Punkten

5.8/10 Punkten IMDb : 6,1/10 Punkten

6,1/10 Punkten Rotten Tomatoes : 67% Kritik-Wertung, 65% Publikums-Wertung

67% Kritik-Wertung, 65% Publikums-Wertung Metacritic : 51/100 Punkten Kritik-Wertung, 3.3/10 Punkten Publikums-Wertung

Lob finden dabei vor allem die starke Schauspielleistung Janneys (Juno) und die kompetent choreografierten Action-Szenen. AV Club beschreibt die Kämpfe als "rabiat, raffiniert und präzise umgesetzt" und den Auftritt der Hauptdarstellerin als "erfrischende Abwandlung eines [Action-] Archetypus".

Rachetrip wegen Nacktbildern: Lohnt sich der Netflix-Hit Do Revenge?

Neben diesen Höhepunkten finden viele Kritiker:innen allerdings nur wenige Momente origineller Kreativität. Lou bediene sich bei größeren Filmbeispielen und erzähle sehr schematisch, bemängelt NME . Indiewire schreibt sogar: "[Der Film] fühlt sich an, als habe jemand 'Allison Janney in 96 Hours in eine Maschine getippt und die vom Algorithmus ausgespuckten Bilder verwendet."

Netflix-Hit Lou: Das Fazit zum John Wick-Ersatz

Lou ist kein Meisterwerk, wird Action-Fans und Anhänger:innen der brillanten Allison Janney aber gefallen. Gerade wer die Stunts aus John Wick oder Nobody und die Story von 96 Hours mag, sollte einen Blick riskieren.

