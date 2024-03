Horror-Brettspiele zu Bestpreisen: Geht auf Zombiejagd, erkundet Geistervillen und entkommt den Monstern im Escape Spiel

Die beliebten Horror-Brettspiele Zombicide, Betrayal at House on The Hill und das Escapespiel Dungeons & Dragons: Tumult in Niewinter gibt es gerade zu Bestpreisen bei Amazon.

Walking Dead und Last of Us-Fans können jetzt selber zu Zombie-Schlächtern werden, und zwar mit dem beliebten Dungeon Crawler Zombicide *. Schlüpft in die Rolle von Überlebenden und kämpft gegen die stetig wachsenden Zombiehorden. Während der Amazon Oster-Angebote *, die bis zum 25. März laufen, bekommt ihr die zweite Edition zum Bestpreis von 80 Euro, damit spart ihr 54 Euro zum UVP.

Das Koop-Spiel gibt es in der zweiten Edition mit neuem Artwork und Regelwerk. Auch die Figurenkarten wurden verkleinert, was praktisch ist, denn das ausladende Brettspiel braucht Platz. Immerhin müsst ihr auf dem Straßenplan nicht nur den Zombies entkommen, sondern auch Missionen erfüllen.



Darum geht es im beliebten Dungeon Crawler Zombicide

Jeder Charakter verfügt über besondere Fähigkeiten, die sich durch Zombietötungen steigern. Doch wenn eure Figuren sich hochleveln, macht das auch die Zombies stärker, so bleibt das Spiel meist ausgeglichen. Wie in den meisten Horrorfilmen, sind die Zombies einfach gestrickt und folgen ihrer Beute, wenn sie sie sehen. Das heißt, ihr könnt die Zombies von anderen Spielenden weglocken oder euch in Gebäuden verstecken, jedenfalls so lange die Untoten euch nicht hören können.

Amazon Zombicide 2. Edition

Da kann es von großer Bedeutung sein, ob ihr mit der leisen Axt in den Nahkampf geht, oder mit der MP wild um euch schießt. Bei allem gilt sich abzusprechen, die nächsten Schritte zu planen und mit dem Schlimmsten zu rechnen. Denn im nächsten Zimmer könnte eine wichtige Waffe oder auch ein hungriger Zombie sein.

Der Wiederspielwert gelingt durch verschiedene vorgegebene Missionen, aber ihr könnt auch eure eigenen kreieren. Zudem bietet Zombicide * verschiedene Erweiterungen, die ihr beliebig miteinander kombinieren könnt. Für die zweite Edition gibt es die Dark Nights Metal Pack 3 Erweiterung * im Oster-Angebot. Die enthält die Superheld:innen Flash und Aquawoman als Spielfigur.

Weitere Horror-Brettspiele zu Bestpreisen

Es bleibt spannend mit Betrayal at House on The Hill * auf das ihr 46 Prozent Rabatt bekommt. Ihr begebt euch als Gruppe in ein Spukhaus und erkundete Räume, in denen ihr gruseligen Ereignissen ausgesetzt seid. Nachdem ihr einige Hinweise gesammelt hat, wird einer von euch als Verräter enttarnt und ab da spielt dieser gegen die Gruppe. Aus 50 unterschiedlichen Szenarien wählt ihr eure Mission aus, was einen hohen Wiederspielwert bringt.

Fantasy-Horror gepaart mit Rätsel- und Krimispiel gibt es mit Dungeons & Dragons: Tumult in Niewinter *. In dem dreiteiligen Escape Room-Spiel kreiert ihr zu Beginn euren Charakter und versucht dann eine Reihe von Fällen zu lösen und das Monster zu bekämpfen. Ihr müsst als Gruppe an einem Strang ziehen, um euch auf dem Spielbrett weiterzubewegen und geheime Räume zu enthüllen. Auf Amazon bekommt ihr das D&D-Spiel um 31 Prozent günstiger.

Spiel des Jahres und Brettspiele mit Filmbezug

Das Brettspiel-Angebot während den Oster-Deals ist überaus umfangreich. Das aktuelle Spiel des Jahres Dorfromantik * und weitere Kennerspiele aus den letzten Jahren sind stark reduziert erhältlich. Das Stranger Things Brettspiel ist auch außerhalb der Oster-Deals reduziert erhältlich, genauso wie diese Reihe an Brettspielen, die auf beliebten Fantasy- und Sci-Fi-Filmen beruhen.

Also, teilt die Karten aus, lasst die Würfel rollen, und begebt euch in ein spannendes Abenteuer. Egal ob in Spukhäusern, Fantasy-Welten oder auf den Straßen voller Zombies – nur wenn ihr zusammenhaltet, könnt ihr dem Grauen entkommen.

