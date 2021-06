Horror-Dauerfeuer im Juli bei Netflix: Auch der Trailer zum nächsten Blutbad ist nichts für schwache Nerven

Im Juli beschert uns Netflix einen Horrorfilm, der fast ausschließlich in den schmalen Gängen eines Flugzeugs spielt. In einer verrückten Genre-Mischung Red Blood Sky treffen Vampire und Terroristen aufeinander.

Horror wird im Juli ganz groß bei Netflix geschrieben. Nicht nur erwartet uns in den kommenden Wochen die Veröffentlichung der kompletten Fear Street-Trilogie. Zum Ende des Monats präsentiert der Streaming-Dienst einem Horrorfilm, in dem Terroristen ein Flugzeug kapern, dann jedoch mit Vampiren konfrontiert werden.

Die Rede ist von Blood Red Sky, dem neuen Film des deutschen Regisseurs Peter Thorwarth, der Ende der 1990er Jahre mit der Komödie Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding für Aufsehen sorgte. Für Netflix wagt bewegt er sich nun in einem völlig anderen Genre, wie der neue Trailer zu Blood Red Sky eindrücklich beweist.

Red Blood Sky liefert knallharten Vampirhorror auf Netflix

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich eine junge Frau namens Nadja (Peri Baumeister), die sich gemeinsam mit ihrem 10-jährigen Sohn auf einem Nachtflug von Deutschland nach New York befindet. Plötzlich wird das Flugzeug von Terroristen gekapert – doch das ist noch nicht einmal das nervenaufreibendste Ereignis des Films.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zu Blood Red Sky schauen:

Blood Red Sky - Trailer (Deutsch) HD

Wie sich herausstellt, verbirgt Nadja ein düsteres Geheimnis. In Wahrheit ist sie eine Vampirin. Innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich Blood Red Sky in einen Horrorthriller, in dem es äußerst blutig zur Sache geht. Die Kreativen haben offenbar einiges an Energie in die angsteinflößenden Make-up-Effekte investiert.

Red Blood Sky: Vampirhorror nach 20 Jahren auf Netflix

Die Idee zu Blood Red Sky kam Peter Thorwarth bereits vor 20 Jahren, als er sich auf einem Nachtflug von Deutschland in die USA befand. Gemeinsam mit Drehbuchautor Stefan Holtz hat er sie zu Papier gebracht. Wir dürfen gespannt sein, wie das Ergebnis aussieht. Der Trailer lässt auf jeden Fall einen ziemlich brutalen Horrortrip erwarten.

Blood Red Sky startet am 23. Juli 2021 auf Netflix. Neben Peri Baumeister gehören u.a. Graham McTavish, Alexander Scheer und Prison Break-Star Dominic Purcell zum Cast des Films.

