Bei Amazon Prime: 180 Minuten Endzeit-Horror, der mit einer spannenden Idee für Gänsehaut sorgt

Das Horror-Genre bietet unendlich viele Möglichkeiten, kreativ für Schrecken zu sorgen. Einen ganz besonders immersiven Ansatz hat unser heutiger Doppeltipp bei Amazon Prime zu bieten.

Horror resultiert häufig daraus, dass Figuren eine Einschränkung auferlegt wird. Dass es zum Beispiel keinerlei Fluchtmöglichkeiten gibt. Dass wir einem körperlich wesentlich weiter entwickelten Monster unterlegen sind. Dass sich alles in der uns Menschen quasi blind machenden Dunkelheit der Nacht abspielt. Oder vielleicht etwas noch viel Perfideres.

Wie wäre es zum Beispiel, wenn es einen ganzen Teil unserer Welt und Sinne gäbe, der eine Quelle des sicheren Todes sein kann? Mit diesem Prinzip hat John Krasinski als Hauptdarsteller und Regisseur eine Horror-Reihe begründet, die auf einzigartige und geniale Weise seit einigen Jahren ihr Publikum in Atem hält: A Quiet Place. Den ersten Teil und seinen Nachfolger A Quiet Place 2 könnt ihr aktuell bei Amazon Prime streamen.

In A Quiet Place bei Amazon Prime wird die Erde von ganz besonderen Monstern beherrscht

Die Welt ist nicht mehr, wie sie einmal war. Die Gesetze des Alltags haben sich von einem Tag auf den anderen ins Groteske verkehrt. Und nur die wenigsten überleben diese neue Ordnung der Natur. Denn hier regieren außerirdische Kreaturen, die absolut tödliche Jäger sind und die Menschheit auf ein Minimum reduziert haben.

Das Besondere an diesen Wesen ist, dass sie ausschließlich über ihr extrem feines Gehör jagen. Also gibt es genau ein oberstes Gebot auf dieser Welt: Sei mucksmäuschenstill. Mach kein Geräusch. Jedes Rascheln, jedes umgestürzte Glas, jedes gesprochene Wort macht dich zur Zielscheibe für die rasend schnellen, brutalen Killer.

In dieser Welt hat sich eine kleine Familie rund um Lee (Krasinski) und Evelyn (Emily Blunt) trotz allem ein Leben auf ihrer Farm aufgebaut. Durch die Gehörlosigkeit ihrer ältesten Tochter (Millicent Simmonds) weiß die Familie, ohne Worte zu kommunizieren. Doch selbst das garantiert in dieser grauenhaften Zukunft noch lange kein Überleben – vor allem nicht, wenn man ein Baby erwartet.

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A Quiet Place nutzt seine Prämisse perfekt aus und bringt sogar sein Publikum zum Schweigen

Der erste A Quiet Place-Film wurde zum Grundstein für ein ganzes Franchise, das inzwischen drei Filme umfasst – bald sogar vier. Und das kommt nicht von ungefähr: Die Reihe eröffnet durch ihre Prämisse eine einzigartig spannende Horror-Welt. Denn das Prinzip der absoluten Stille ist ein erzählerischer und inszenatorischer Geniestreich.

Mit einem Mal ist jedes noch so kleine Geräusch, das in der Tonmischung untergehen würde, eine Gefahr für Leib und Leben der Figuren. Die Stille ist zugleich Sicherheit und Quelle des Horrors. So wird man auch als Zuschauer:in aufmerksamer, denn die Details im Hintergrund werden unendlich relevant. Und noch viel spannender: Das Gebot der Stille überträgt sich mit aufs Publikum.

Das eigene, reale Verhalten wird mit einem Mal angepasst. Man erwischt sich dabei, wie man den Atem anhält. Wie man vermeidet, mit Popcorn und Chips zu rascheln, weil all das in Kombination mit der Filmwelt ohrenbetäubend erscheint. Man will weder sich selbst noch die wunderbar nahbar und sympathisch gespielten Filmfiguren verraten und fürchtet plötzlich dasselbe wie sie – eine unvergleichlich immersive Erfahrung.

Wer sich in diese schallisolierte, gefährlich leise Welt hineinwagen will, kann das aktuell mit den ersten beiden A Quiet Place-Filmen bei Amazon Prime.