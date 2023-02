Horror-Erlösung: Einer der einflussreichsten Slasher-Filme mit einem grandiosen Titel ist nach 40 Jahren nicht mehr indiziert

Mario Bavas Bay of Blood, der hierzulande den eingängigen Titel Im Blutrausch des Satans trägt, war 40 Jahre lang verboten. Jetzt wurde der einflussreiche Slasher vom Index gestrichen.

Wenn über berühmte Slasher-Filme diskutiert wird, fallen meistens Namen von Streifen wie die Freitag der 13.- oder Halloween-Reihe. In Italien sind in den 60ern und 70ern aber auch Genre-Filme entstanden, von denen die amerikanischen Hits maßgeblich inspiriert wurden.

Dazu gehört auch Bay of Blood von Mario Bava, der in Deutschland den Titel Im Blutrausch des Satans (!) trägt. Der Film stand hierzulande 40 Jahre lang auf dem Index, doch damit ist jetzt Schluss.

Einflussreicher Horror-Film von Mario Bava ist in Deutschland nicht mehr indiziert

Nach der Erstveröffentlichung des Slashers im Jahr 1971 wurde Bavas Film bei uns 1983 schließlich indiziert. Vier Jahre später folgte die Beschlagnahme, wonach Im Blutrausch des Satans nicht mehr frei verkauft, aufgeführt oder beworben werden durfte. Wie Schnittberichte jetzt verkündet hat, wurde die Indizierung von Bay of Blood hierzulande offiziell aufgehoben.

In der Handlung des Horror-Films wird eine alte Gräfin von ihrem Ehemann ermordet, der hinter ihrem Erbe her ist. Damit wird eine blutige Mordserie unter der Verwandtschaft des älteren Ehepaares ausgelöst, in die auch einige Teenager hineingezogen werden.



Im Blutrausch des Satans gilt als Vorreiter der Slasher-Genres und beeinflusste spätere Filme wie den ersten Freitag der 13.-Teil.

