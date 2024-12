Horror-Fortsetzung Scream 7: Star der ersten Stunde kehrt für das Slasher-Sequel zurück

Nachdem zwei Hauptdarstellerinnen nicht für Scream 7 zurückkehren werden, musste der Horror-Cast aufgefüllt werden. Zur Freude der Fans konnte man jetzt eine Franchise-Ikone gewinnen.

Scream-Ultras haben heute einen Grund, vor Freude zu schreien, denn ein Fanliebling und Star, der seit dem ersten Film an Bord ist, kehrt für das Slasher-Sequel Scream 7 zurück.

Die Rede ist von Courteney Cox aka Gale Weathers, die laut Variety ihren perfekten Franchise-Lauf beibehält. Etwas, das nicht mal Scream Queen Neve Campbell als Sidney Prescott von sich behaupten kann.

Scream 7: Das ist der bisher bekannte Cast der Horror-Fortsetzung

Eigentlich sollten Melissa Barrera und Wednesday-Star Jenna Ortega in Scream 7 erneut als Carpenter-Schwestern von Ghostface heimgesucht werden. Nach ihrem Ausstieg stand Scream 7 kurz in der Krise. Dann das rettende Casting: OG-Star Neve Campbell, die Scream 6 aufgrund gescheiterter Gagenverhandlungen ausgesetzt hatte, würde zurückkehren und eine von Isabel May gespielte Tochter mitbringen. Das Mutter-Tochter-Gespann wird nun stattdessen vom Scream-Slasher gejagt.

Darüber hinaus soll auch Mason Gooding als Chad Meeks-Martin zurückkehren. Der Sohn von Randy aus dem Originalfilm war bisher in Scream 5 und 6 zu sehen. Weitere neue Cast-Mitglieder sind Anna Camp, Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace und Sam Rechner als Ghostface-Verdächtige und/oder Slasher-Kanonenfutter.

Spoiler zu Scream 6: Nicht mehr mit an Bord ist Gales Partner Dewey Riley (David Arquette), der bereits in Scream 5 aka Scream (2022) das Zeitliche segnete. Cox sagte dazu: "Ich verstehe den Grund, warum sie es getan haben, aber uff. Er ist ein Charakter, den man vermissen wird. Dewey wird so geliebt von den Scream-Fans. Da müssen sie sich etwas ausdenken."

Wann kommt Scream 7 in die Kinos?

Bisher ist nur der US-Start des Scream-Sequels bekannt, der für den 27. Februar 2026 eingeplant ist. Franchise-Vater Kevin Williamson, der früher für die Drehbücher verantwortlich war, führt erstmals Regie.

Wer Scream 6 noch nicht gesehen hat, kann den bisher letzten Teil der langjährigen Slasher-Reihe bei Netflix im Stream nachholen. Apple TV, Sky, MagentaTV und Co. haben den Film auch als Leih- und Kauftitel.