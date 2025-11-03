Horror für Hollywood: Halloween-Wochenende brachte schwächste US-Kinoumsätze seit über 30 Jahren

Statt Gruselfieber gab es am Halloween-Wochenende leere Kinosäle. Nicht nur das Wochenende, sondern der ganze Monat sorgen in den USA für das schwächste Kinoergebnis seit Jahrzehnten.

Das Halloween-Wochenende in den USA endete für die Kinobranche mit einem Schock: Laut Box Office Mojo betrug das nordamerikanische Einspiel gerade einmal 53,6 Millionen US-Dollar. Wenn man die Pandemie-Jahre aus der Statistik herausnimmt, war es laut MediaPost der schlechteste Wert für ein Halloween-Wochenende seit 31 Jahren und setzte dem ohnehin schon schlecht laufenden Oktober noch die Krone auf.

Schwaches Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1 der Kino-Charts

An der Spitze der Charts lieferten sich zwei mittelmäßig erfolgreiche Titel ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Paramounts Romanverfilmung All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You brachte es in ihrer zweiten Woche auf 8,1 Millionen Dollar, dicht gefolgt von Universals Horror-Sequel Black Phone 2 mit 8 Millionen Dollar. Letzterer konnte zwar durch seine visuelle Stärke und der verschachtelten Geschichte überzeugen, doch an den Kassen blieben beide Filme deutlich hinter den Erwartungen.

Die restlichen Titel im Ranking blieben ebenfalls blass: Sonys Anime Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc kam auf 6 Millionen Dollar, die Kino-Veröffentlichung von Netflix’ Mega-Hit KPop Demon Hunters nur auf 5,3 Millionen. Auch Yorgos Lanthimos’ Bugonia startete mit 4,8 Millionen verhalten.



Darum sind die Kino-Ergebnisse so schlecht

Wie Deadline berichtet, seien laut Marktanalyst:innen neben einer schwachen Filmauswahl und mäßigem Marketing auch äußere Faktoren verantwortlich. Die Baseball-Finalspiele der World Series – mit dem Sieg der Los Angeles Dodgers gegen die Toronto Blue Jays – zogen am Freitag und Samstag zahlreiche Zuschauer:innen vor den Fernseher.

Insgesamt verzeichnete der Oktober ein Monatsgesamtergebnis von 440 Millionen Dollar – das niedrigste seit 1998. Während die US-Kinoumsätze im bisherigen Jahresverlauf mit 3 Prozent zwar leicht über dem Vorjahr liegen, bleiben sie rund 24 Prozent hinter dem Vor-Corona-Niveau von 2019 zurück.

Oder wie Comscore-Analyst Paul Dergarabedian es formulierte: „Die Kavallerie kann nicht schnell genug kommen.“ Die Hoffnung bleibt, dass kommende Blockbuster wie Wicked 2 und Avatar 3 in diesem Jahr nochmal das Blatt wenden werden.