Horror-Geheimtipp heute erstmals im TV: 88 Minuten Überlebenskampf und Hochspannung ohne Pause

Auf VOX läuft am Samstagabend die Free-TV-Premiere von 47 Meters Down: Uncaged. Der Hai-Horror liefert gnadenlos spannende Genre-Kost, die immer abgefahrener wird.

Mit seinen beiden 47 Meters Down-Filmen hat Regisseur Johannes Roberts zwei gelungene Horror-Streifen gedreht, die das Subgenre des Hai-Terrors mit ernsthafter Spannung und beklemmender Atmosphäre bereichern.

Den zweiten Teil könnt ihr am Samstag um 20:15 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere auf VOX schauen. Hier erreicht der fesselnde Überlebenskampf irgendwann komplett abgedrehte Sphären.

47 Meters Down: Uncaged ist Überlebenstrip und abgefahrener Hai-Horror in einem

Die Story von 47 Meters Down: Uncaged dreht sich um die Stiefschwestern Mia (Sophie Nélisse) und Sasha (Corinne Foxx), die sich bei einem Urlaub am Meer besser verstehen sollen. Zwei Freundinnen von Sasha überreden die Gruppe schließlich zu einem Tauchgang in eine versunkene Maya-Stadt. Hier werden die Jugendlichen bald von tödlichen Haien überrascht und müssen ums Überleben kämpfen.

In der Fortsetzung reduziert der Regisseur die Reize des Genres aufs Nötigste und bietet fesselnde Horror-Spannung in dem schaurigen Unterwasser-Setting. Gerade durch die verlassenen, stockdunklen Maya-Ruinen und den simplen Kniff, die Augen der Haie teilweise Zombie-artig zu verfremden, verstärkt den Grusel-Faktor in 47 Meters Down: Uncaged.

Neben der Spannung steigert sich der Film immer weiter bis zum passend überzogenen Finale, das die Fortsetzung ohne albernen Trash-Absturz in völlig bizarre Sphären hebt. Das Ende von 47 Meters Down 2 muss man einfach selbst gesehen haben, um es fassen zu können.

