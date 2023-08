Horror-Geheimtipp kostenlos bei Amazon: Diese Serie braucht nur 159 Minuten, um euch für immer zu traumatisieren

Gute Nachrichten für Leute, denen die Neflix-Serie Black Mirror nicht gruselig genug ist: Amazons Umsonst-Angebot Freevee hat jetzt die Miniserie Darknet im Programm, und die ist eine echte Horror-Perle.

Darknet wurde zwischen 2013 und 2014 in Kanada produziert und ist eine Anthologie-Serie. Das heißt: Es werden einzelne, in sich abgeschlossene Geschichten erzählt. Horror-Fans kennen das beispielsweise von American Horror Story, das in jeder Staffel eine andere Geschichte erzählt. Am meisten dürfte Darknet aber an Netflix' Technik-Horror Black Mirror erinnern.

Verantwortlich für den ebenso kreativen wie abgefuckten Serien-Geheimtipp ist Regisseur Vincenzo Natali, der schon mit dem Body-Horror-Film Splice - Das Genexperiment für Albträume sorgte. Trotzdem kennt kaum jemand Darknet. Zum Glück lässt sich das ganz umsonst ändern: Die Serie kann aktuell bei Freevee gestreamt werden.

Darknet entführt euch bei Amazon auf die abgründige Seite des Internets

Im Kern der 6 Episoden steht die Idee, dass sich das Böse im Menschen vor allem in der Anonymität zeigt. Konkret: Auf einer Website namens Darknet, auf der Tötungsvideos und andere Schockbilder geteilt, Tipps zur Leichenentsorgung erbeten oder Organe zum Kauf angeboten werden. Wie das echte Darknet, nur gebündelt auf einer Website – was die Serie realistischer macht, als man sich wünschen würde. Erst nach und nach ergibt sich, wie die oft überraschend endenden Einzelschicksale miteinander verknüpft sind.



Seht hier einen Teaser zur Horror-Serie Darknet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal ob Geschäftsmann, der plötzlich mysteriöse Hinweise in seinem Schließfach findet, eine junge Frau, in deren Wohnung sich die Hinweise auf einen Eindringling häufen, oder einem Lieferdienstfahrer, der sich nicht sicher ist, ob der Typ aus dem Online-Forum nur ein Troll oder wirklich ein Psychopath ist. Sie alle scheinen normale Leben zu führen, die von Minute zu Minute bedrohlicher werden, bis die Situation eskaliert.

Darknet erwischt einen in den 25 bis 28 Minuten langen Episoden immer wieder eiskalt und unterläuft dabei klassische Horror-Klischees. Ein echter Geheimtipp, der einen nicht nur gegenüber dem eigenen Laptop paranoid werden lässt.



So könnt ihr die Horror-Serie kostenlos streamen

Darknet ist auf Freevee verfügbar, dem kostenlosen Angebot von Prime Video. Ihr braucht zwar einen Amazon-Account, müsst aber keine Abogebühren zahlen. Der Dienst finanziert sich über Werbevideos, die im Stream abgespielt werden.

Mehr Streaming-Tipps: Die 20 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die ihr unter anderem bei Netflix, Prime Video und Disney+ streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit dabei sind Netflix’ heißerwartete One Piece-Serie und die Star Wars-Neuheit Ahsoka. Außerdem gibt es neue Staffeln von Heartstopper, The Bear und Only Murders in the Building und einige Geheimtipps aus der Redaktion.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.