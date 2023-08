119 Minuten Paranoia: Absoluter Geheimtipp über einen eskalierenden Nachbarschaftsstreit jetzt im Kino

Black Box zeigt die Mieter:innen eines Wohnhauses in Berlin dabei, wie sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Und das lohnt sich! Der Film läuft ab dem 10. August 2023 deutschlandweit im Kino.

Der Berliner Altbau in Black Box hat schon bessere Tage gesehen. Überall bröckelt Putz ab. In den Fluren mieft es. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern staut sich die Frustration. Und dann errichtet Hausverwalter Johannes Horn (Felix Kramer) auch noch eine riesige schwarze Box im gemeinschaftlichen Hinterhof, um ein besseres Auge auf die Hausgemeinschaft zu haben.

Aus langjährigen Bekannten werden plötzlich Feinde. Als die Polizei wegen einer angeblichen Gefahrenlage das Gebäude abriegelt und den Bewohner:innen verbietet, das Grundstück zu verlassen, eskaliert es. Und genau dieser Eskalation könnt ihr ab dem 10. August 2023 in deutschen Kinos beiwohnen.

Paranoide Nachbarn: Black Box sperrt eine Hausgemeinschaft voller Geheimnisse in einen Hinterhof

Regisseurin und Drehbuchautorin Asli Özge lässt uns durch die Augen der jungen Mutter Henrike (Luise Heyer) an einem Konflikt teilhaben, der sich schon bald um mehr dreht als Gängelung durch die Hausverwaltung.

Julian Atanassov / Port au Prince Pictures In Black Box gerät eine eingeschworene Hausgemeinschaft in den Ausnahmezustand

Schnell ist sich niemand mehr sicher: Kenne ich die Personen, mit denen ich so lange Haus und Hinterhof geteilt habe, überhaupt? Und will die Polizei unbedingt mit der mysteriösen Madonna (Manal Issa) reden? Paranoia setzt ein. Plötzlich scheint die große Verschwörung, von der Möchtegern-Revoluzzer Erik (Christian Berkel) redet, gar nicht mehr so unwahrscheinlich.

Thriller trifft Drama: Aslı Özges neuer Kinofilm ist von Minute zu Minute schwerer auszuhalten

Black Box schafft es über die Laufzeit von rund zwei Stunden, die filmischen Daumenschrauben immer weiter zuzudrehen, bis man vor der Leinwand selbst nichts lieber möchte, als dem Kriegsschauplatz Mietshaus zu entfliehen. Die zunehmend hitziger werdenden Nachbarschaftsparteien schließen sich um einen wie die Hauswände um den Berliner Hinterhof aus dem Film.

Auch Autor Ulf Lepelmeier schreibt in seiner 4-Sterne-Kritik für FILMSTARTS :

Schmerzhaft klar in ihren Beobachtungen hält Regisseurin Aslı Özge mit ihrem Ensembledrama Black Box unserer Gesellschaft einen Spiegel vor.

Am Ende setzt sich nicht nur für die Mieter:innen, sondern auch das Publikum die größere Wahrheit hinter all den kleinen Konflikten zusammen. Und endet in einer Eskalation, die zumindest ich nicht habe kommen sehen. Fazit: Black Box ist ein wirklich intensiver deutscher Film, den man sich nicht entgehen lassen sollte.



Mehr Geheimtipps im Podcast: Die 8 besten Netflix-Filme aller Zeiten

Seit 2015 veröffentlicht Netflix nicht nur exklusive Serien, sondern auch Filme. Wir haben uns die Titel der vergangenen Jahre angeschaut und die acht besten Netflix-Original-Filme herausgesucht. Um welche es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom brutalen Kriegsdrama bis zum verträumten Fantasy-Abenteuer, vom Blockbuster bis zum Geheimtipp: Bei Netflix könnt ihr einige starke Original-Filme entdecken. Sogar das verloren geglaubte Werk eines Meister-Regisseurs ist bei dem Streaming-Dienst erschienen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.