Horror-Geheimtipp neu im Kino: Wer Spinnen hasst, wird schreien

Mit Spiders ist ein neuer Horrorfilm im Kino gestartet, der Menschen mit Arachnophobie auf eine harte Probe stellt. Für den Dreh wurden sogar 200 reale Spinnen verwendet.

Für Menschen mit Spinnenphobie hat das Horrorkino immer wieder Mutproben zu bieten. Zu den bekanntesten Filmen dieser Art zählen Werke wie Arachnophobia oder Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster.

Im Kino könnt ihr gerade einen neuen Spinnen-Horrorfilm schauen, der es wirklich in sich hat. Für möglichst realistischen Schrecken hat der Regisseur von Spiders - Ihr Biss ist der Tod sogar reale Spinnen am Set verwendet. Das Ergebnis ist ein richtig gelungener Genre-Streifen, der auch mit anderen Qualitäten punktet.

Spiders gruselt mit realistischen Spinnen und geht noch viel tiefer

In den Pariser Banlieues lebt Kaleb (Théo Christine) mit seiner Schwester Manon (Lisa Nyarko) in der Wohnung, die von den Eltern hinterlassen wurde. Während sich die Geschwister regelmäßig streiten, kümmert sich die Hauptfigur lieber um die exotischen Tiere in seinem Zimmer. Als er eines Tages eine giftige Spinne mit nach Hause bringt, kann sich das Tier aus dem Schuhkarton befreien. Es folgt ein Chaos, durch das sich der gesamte Wohnblock in eine tödliche Quarantänezone verwandelt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Spiders:

Spiders: Ihr Biss ist der Tod - Trailer 2 (Deutsch) HD

Durch die wirklich schaurigen Spinnenszenen entwickelt sich der Film von Regisseur Sébastien Vanicek zum puren Alptraum für jeden Arachnophobiker. Die Darstellung der Tiere startet erst richtig realistisch, wobei sie mit jedem hinterlassenen Nachwuchs immer größer und monströser werden.

Dieses Eskalationsprinzip ist aber nicht die einzige Stärke von Spiders - Ihr Biss ist der Tod. Mit den jungen Hauptfiguren, die sich in den sozial schwächer gestellten Gegenden mit Alltagsproblemen herumschlagen müssen, bekommen wir glaubwürdige, vielschichtige Charaktere zu sehen. Von öden Horror-Klischee-Figuren nimmt Vanicek, der selbst in den Banlieues aufgewachsen ist, zum Glück großen Abstand.

Spiders - Ihr Biss ist der Tod ekelt und gruselt zwar mit immer bizarreren Monsterspinnen. Ähnlich groß ist aber auch die Beklemmung, wenn Polizisten auf junge Menschen einprügeln, um sie in Schach zu halten.

Spinnen in neuem Horrorfilm wurden mit realen Tieren in Szene gesetzt

Dass die Tiere in Vaniceks Film vor allem am Anfang so echt wirken, ist kein Zufall – sie waren es auch. Im Gespräch mit The Daily Beast verriet der Regisseur, dass 200 reale Exemplare der besonders großen Huntsman-Spinne am Set waren. Für die späteren CGI-Versionen wurden die echten Spinnen vom Team umfassend studiert, um auch die künstlichen Monster in ihren Bewegungsabläufen möglichst realitätsnah zu gestalten.

Falls ihr euch traut, könnt ihr Spiders - Ihr Biss ist der Tod gerade im Kino schauen. Alle Menschen mit Spinnenphobie sind an dieser Stelle aber gewarnt!