Horror-Hit mit heftigen FSK-18-Szenen neu im Heimkino: So könnt ihr Final Destination 6 jetzt zu Hause schauen

Im Kino entwickelte sich der neue Final Destination-Teil zum finanziellen Hit. Jetzt könnt ihr den derben Horror-Spaß auch erstmals im Heimkino streamen.

Die Final Destination-Filmreihe wurde nach einer langen Pause von 14 Jahren dieses Jahr im Kino fortgesetzt. Final Destination 6: Bloodlines bewies direkt, dass die Fans dem Franchise auch nach dieser Wartezeit noch die Treue halten. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 283 Millionen Dollar bei einem Budget von 40 bis 50 Millionen Dollar ist Teil 6 jetzt der finanziell erfolgreichste der gesamten Reihe.

Falls ihr Final Destination 6 im Kino verpasst habt oder jetzt nochmal schauen wollt, dann habt ihr jetzt im Heimkino die Gelegenheit dazu. Bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime ist der FSK-18-Horror jetzt als Premium-Download zum Kaufen oder Leihen verfügbar.

Horror-Hit im Heimkino: Darum geht es in Final Destination 6

Teil 6 des Regie-Duos Zach Lipovsky und Adam B. Stein beginnt in den 60ern ein, wo eine junge Frau mit ihrem Liebhaber in einem riesigen Wolkenkratzer-Restaurant in ein grausames Unglück gerät, das sie selbst vorhergesehen hat. Nur dadurch konnte sie sich selbst, ihren Freund und viele Anwesende retten.

In der Gegenwart träumt die College-Studentin Stefani Reyes (Kaitlyn Santa Juana) regelmäßig von diesem Vorfall, von dem ihre Großmutter Iris (Brec Bassinger) betroffen war. Als sie die mittlerweile ältere, vom Rest der Familie meist totgeschwiegene Frau besucht, wird sie Teil des großen Sensenmann-Plans, der vor Iris' Nachkommen nicht Halt macht.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Final Destination 6:

Final Destination 6: Bloodlines - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wie immer ist die Story auch in diesem Final Destination-Film mehr Mittel zum Zweck, um cartoonhaft überzogene Splatter- und Gore-Kettenreaktionen in Gang zu setzen. Teil 6 setzt neben den derben FSK-18-Effekten auf viel Unterhaltung und wird noch mehr als die bisherigen Filme der Reihe zur fiesen Horror-Comedy.

Kommt Final Destination 7 auch noch?

Durch den großen finanziellen Erfolg von Teil 6 bietet sich eine Fortsetzung der Horror-Reihe natürlich an. Bis jetzt wurde Final Destination 7 aber noch nicht offiziell vom Studio angekündigt. Konkrete Äußerungen der Beteiligten gibt es bislang ebenfalls nicht.

Im Collider -Interview sprach Regisseur Zach Lipovsky darüber, dass alle möglichen Ideen schon in den sechsten Film gepackt worden seien. Für die Zukunft würden sie sich aber weitere Einfälle offen halten und falls sich ein weiteres Sequel anbieten würde, wären sie an Bord.

Vorerst könnt ihr Finale Destination 6: Bloodlines im Heimkino genießen.

