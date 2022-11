Horror-Hoffnung: Die beste Zombie-Reihe der letzten 20 Jahre soll wirklich bald weitergehen und ein Drehbuch gibt es schon

Das Duo 28 Days Later und 28 Weeks Later zählt du den besten Horror-Reihen der letzten 20 Jahre. Teil 3 wurde nie realisiert, aber Regisseur Danny Boyle zeigt sich jetzt wieder optimistisch.

Mit 28 Days Later und 28 Weeks Later sind 2002 und 2007 zwei der prägendsten Zombie-Filme der letzten 20 Jahre erschienen. Der Mix aus postapokalyptischem Horror, packendem Tempo und beklemmender Atmosphäre war auch für nachfolgende Produktionen wie die Hit-Serie The Walking Dead bedeutend.

Über einen dritten Teil wurde in den letzten Jahren immer wieder gesprochen, aber es kam nie dazu. 28 Days Later-Regisseur Danny Boyle gab jetzt aber ein hoffnungsvolles Update zu 28 Months Later.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu 28 Weeks Later:

28 Weeks Later - Trailer (Deutsch)

Zeitpunkt für Horror-Sequel 28 Months Later soll gerade günstig sein

Im aktuellen Interview mit NME zum 20-jährigen Jubiläum von 28 Days Later spricht Boyle auch über den Stand von Teil 3. Dabei sagt er, dass ein Drehbuch von Alex Garland schon existiert:

Es würde mich sehr reizen, Regie zu führen. Es fühlt sich wirklich wie eine sehr gute Zeit an. Es ist lustig, ich hatte nicht darüber nachgedacht, bis du es gerade gesagt hast, und ich erinnere mich daran: 'Bang, dieses Drehbuch!', das wieder in England spielt, sehr stark von England handelt. Wie auch immer, wir werden sehen ... wer weiß?

Gerade jetzt soll der Zeitpunkt für die Fortsetzung der Horror-Reihe laut Boyle günstig sein:

Es könnte wieder in den Fokus rücken, weil eines der Dinge, die im Moment im Geschäft passieren, ist, dass es ein wichtiger Grund für einen sein muss, ins Kino zu gehen, weil es immer weniger Gründe gibt.

Es ist schwierig für Unternehmen, die Filme vertreiben, und für Kinoketten, Filme zu zeigen, sie haben Mühe, Leute ins Kino zu bringen, es sei denn, es handelt sich um etwas wie Top Gun: Maverick oder Marvel. Aber ein dritter Teil würde die Leute anlocken, wenn er halbwegs gelungen wäre.

Konkrete Pläne für einen Produktionsstart von 28 Months Later gibt es derzeit nicht. Zuletzt inszenierte Danny Boyle die Sex Pistols-Serie Pistol, die ihr auch bei Disney+ streamen könnt.

Wollt ihr 28 Months Later immer noch sehen?