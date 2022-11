Horror-Hype, der Publikum kotzen lässt, wird Oscar-Kandidat - um der Academy den Schock ihres Lebens zu verpassen

In den USA sorgte der polarisierende Horrorfilm Terrifier 2 für kotzendes und in Ohnmacht fallendes Publikum. Jetzt haben Produzent:innen den Streifen als Troll-Aktion bei der Oscar-Academy eingereicht.

In diesem Filmjahr haben einige Horrorfilme für Wirbel gesorgt. Dazu gehört auch das Sequel Terrifier 2. Der Low-Budget-Schocker rund um den serienkillenden Clown Art hat in den USA für kotzendes und ohnmächtig werdendes Publikum gesorgt. Daneben wurde die Fortsetzung auch an den Kinokassen zu einem beachtlichen Erfolg mit einem Einspielergebnis von fast 8 Millionen Dollar bei nur 250.000 Dollar Budget.

Einigen Verantwortlichen hinter dem Hype ist das aber nicht genug. Mit einer schrägen Aktion wurde jetzt sogar der Oscar-Buzz für Terrifier 2 angekurbelt.

Terrifier 2-Verantwortliche reichen Horror-Hype bei Oscar-Mitgliedern ein

Zu den Produzent:innen hinter Terrifier 2 zählt auch die Genre-Webseite Bloody Disgusting. Die hat jetzt ein Statement veröffentlicht, dass sie den Horrorfilm als Oscar-Kandidaten bei der Academy eingereicht haben:

Ja, es ist totaler Schwachsinn. Aber wisst ihr was? Der Gedanke daran, Mitglieder der Academy einen extremen Horrorfilm ohne Alterseinstufung ertragen zu lassen, den sie sonst als unwürdig erachten würden? Das ist einfach eine zu lustige Gelegenheit, um sie sich entgehen zu lassen.

Bloody Disgusting ruft auch dazu auf, auf Twitter den Hashtag #OscarsForArt zu verbreiten, damit der bizarre Serienkiller-Clown vielleicht doch bei der höchsten Filmpreis-Verleihung Hollywoods landet! Erste Reaktionen von Academy-Mitgliedern auf Terrifier 2 sind jedenfalls noch nicht aufgetaucht. Wir bleiben natürlich an der Sache dran.

Wann erscheint Terrifier 2 in Deutschland?

Das Horror-Sequel hat hierzulande noch keinen Start. Da der erste Teil aufgrund der extremen Gewaltdarstellung nur in einer zensierten Fassung erhältlich ist, machen wir uns für die Fortsetzung in ungeschnittener Form leider auch keine allzu große Hoffnung.

Was haltet ihr von der Oscar-Aktion für Terrifier 2?