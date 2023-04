FSK 18 und ungekürzt: Horror-Klassiker kommt endlich zurück ins Heimkino

Horror-Meister Wes Craven erschuf Klassiker wie Scream, Nightmare on Elm Street und The Hills Have Eyes, dessen kuriose Fortsetzung Im Todestal der Wölfe es lange nur geschnitten gab. Jetzt feiert sie ihr Heimkino-Comeback.

Bis heute beeinflussen die Filme des 2015 verstorbenen Regisseurs Wes Craven das Horror-Genre. Letzten Monat erschien mit Scream VI der sechste Teil seiner ikonischen Horror-Reihe, der vor allem in mit seiner cleveren Anfangsszene von sich reden machte. Die Fortsetzung von The Hills Have Eyes machte aus anderen Gründen Schlagzeilen. Sie hat eine kuriose Entstehungsgeschichte hinter sich und war in Deutschland lange nur geschnitten erhältlich. Jetzt feiert sie ihr Heimkino-Comback mit einer Special Edition-Blu-ray.

Der Kampf mit dem deutschen Jugendschutz

Schon der erste Teil, Hügel der blutigen Augen, wurde geschnitten und in der deutschen Synchronisation sogar derartig uminterpretiert, dass aus den Mutanten plötzlich Aliens wurden. Bei der Fortsetzung wurde ebenfalls die Schere angesetzt, mehrere blutige Szenen wurden entfernt, um eine FSK 16-Freigabe zu erhalten. Erst 2008 erschien Im Todestal der Wölfe in ungeschnittenen Fassungen, die seit einigen Jahren aber schwer zu bekommen sind. Die beste Fassung bekommt ihr mit der neuen Special Edition *, die dem Film ein neues Gewand in Form eines besseren Masters verleiht.

Die kuriose Entstehungsgeschichte von The Hills Have Eyes 2

Nach mehreren Enttäuschungen an den Kinokassen begann Wes Craven mit der Fortsetzung seines ersten Hits The Hills Have Eyes, um wieder an Geld zu kommen. Allerdings ging der Produktion selbst mitten im Dreh das Geld aus und das Studio zog den Stecker. Wes Craven durfte kurze Zeit später sein Wunschprojekt A Nightmare on Elm Street verwirklichen, welches ihm endlich wieder großen Erfolg bescherte. Aufgrund dieses Erfolgs wurde entschieden, The Hills Have Eyes 2 doch noch zu veröffentlichen. Um den fast fertigen Film auf Spielfilmlänge zu dehnen, wurden einige Szenen nachgedreht und Rückblenden aus dem ersten Teil verwendet.

Zwischen Trash und Kult:

Oft sind die Grenzen zwischen Verspottung und Verehrung fließend, besonders bei Lowbudget- und Trashfilmen. The Hills Have Eyes hat es auf die Liste der schlechtesten Filme bei unseren Kolleg:innen von FILMSTARTS geschafft. Auch bei uns steht der kultige Horror-Actioner bei nur 4.4 von 10 Punkten. Gerade der durch seine Entstehungsgeschichte bedingte stümperhafte Flickenteppich aus Rückblenden, bei dem sogar Hunde ihre eigenen Flashbacks bekamen, und sein unfreiwilliger Humor ließen den Film jedoch über die Jahre zu einem Kultfilm des Horrorgenres werden.

