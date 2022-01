Horror-Meister kehrt zurück: Starker Trailer verwandelt Porno-Dreh in blutiges Chaos

Hinter dem Film mit dem extrem kurzen Titel X verbirgt sich der neue Horror von Ti West. Der gelungene Trailer zum nächsten Werk des Genre-Talents erinnert an große Klassiker wie Texas Chainsaw Massacre.

Mit seinen beiden Filmen The House of the Devil und The Innkeepers wurde Ti West einer der spannendsten jüngeren Horror-Regisseure der Gegenwart. Ähnlich wie Eli Roth ist auch West durch und durch ein leidenschaftlicher Genre-Nerd, der den Geist großer Vorbilder aus den 70ern oder 80ern modern und fesselnd neu heraufbeschwört.

Nachdem er die letzten Jahre hauptsächlich TV-Episoden wie für die Scream-Serie inszeniert hat, meldet sich Ti West jetzt mit einem neuen Horrorfilm zurück. X lautet der schlichte Titel, zu dem es jetzt einen ersten Trailer gibt. Der entfacht direkt wieder Retro-Charme und erinnert unter anderem an den Horror-Klassiker Blutgericht in Texas aka The Texas Chainsaw Massacre.

In Ti Wests neuem Horrorfilm eskaliert ein Porno-Dreh auf blutige Art

Die Handlung von X spielt im Jahr 1979, wo eine junge Filmcrew im ländlichen Texas in ein Farmhaus für einen Porno-Dreh fährt. Die älteren Gastgeber des Hauses entpuppen sich aber schon im Trailer als skurrile Bedrohung, die die Film-im-Film-Produktion anscheinend in ein blutiges Chaos verwandeln.

Schaut hier den ersten Trailer zu X:

X - Trailer (English) HD

Allein die ersten Eindrücke aus Ti Wests neuem Horrorfilm erinnern vor allem an die verschwitzt-intensive Atmosphäre aus Tobe Hoopers Meisterwerk Texas Chainsaw Massacre. Dazu kommen ein Schuss Boogie Nights von Paul Thomas Anderson für den Porno-Groove und ein Hauch The Visit von M. Night Shyamalan, was schaurige ältere Filmfiguren betrifft.

Fertig ist ein Film, der in den USA am 18. März in den Kinos startet. Wann X mit Stars wie Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow und Scott 'Kid Cudi' Mescudi in Deutschland erscheinen soll, ist leider noch nicht bekannt.

Wie findet ihr den Trailer zu Ti Wests neuem Horrorfilm X?