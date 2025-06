Horror-Meister lässt 180 Jahre alten Klassiker neu aufleben, der schon unzählige Male verfilmt wurde

Robert Eggers bleibt ein vielbeschäftigter Regisseur. Das nächste Horror-Projekt nach seinem geplanten Werwolf-Film steht bereits fest: Es wird die Adaption eines Klassikers.

Es wäre wirklich untertrieben, Regisseur Robert Eggers (The Witch) als ambitioniert zu bezeichnen. Der Kinostart seines jüngsten Films Nosferatu - Der Untote ist gerade mal ein halbes Jahr her, seine nächsten Werke sind aber bereits in Planung. Der Plural ist hier kein Tippfehler: Gegen Ende des Jahres will Eggers mit den Dreharbeiten zu seinem Werwolf-Horrorfilm Werwulf beginnen, die Fortsetzung zu einem Fantasy-Kultfilm steht für die Zeit danach ebenfalls auf seiner Agenda.

Das reicht dem fleißigen Horror-Ass anscheinend nicht, denn wie Deadline berichtet, soll Eggers für Warner Bros. eine Neuauflage des Charles Dickens-Klassikers Eine Weihnachtsgeschichte (im Original: A Christmas Carol) verwirklichen.

Robert Eggers verfilmt Eine Weihnachtsgeschichte – mit seinem Lieblingsstar als Scrooge?

Wie es in der Meldung heißt, übernimmt Eggers bei dem Projekt die für ihn übliche Dreierfunktion als Regisseur, Produzent und Drehbuchautor. Insider-Quellen behaupten zudem, dass er die Hauptrolle des Ebenezer Scrooge für Willem Dafoe schreibt.

Zwar laufen bisher noch keine Verhandlungen mit potenziellen Darsteller:innen, eine Besetzung von Dafoe wäre jedoch keinesfalls verwunderlich. Schließlich besetzte Eggers den vierfach oscarnominierten Schauspieler schon in seinen Filmen Nosferatu, The Northman und Der Leuchtturm. Die Rolle des kaltherzigen und später geläuterten Feiertagmuffels Scrooge würde Dafoe sicher bestens auszufüllen wissen.

Auch für Eggers scheint die Adaption des Dickens-Romans wie gemacht: Eine Weihnachtsgeschichte spielt bekanntlich im London des Viktorianischen Zeitalters (Mitte des 19. Jahrhunderts) und birgt aufgrund der übernatürlichen Elemente jede Menge düsteres Potenzial für den detailverliebten Gothic-Stil des Regisseurs.

Alle Jahre wieder: Charles Dickens' Klassiker wurde schon etliche Male verfilmt

Der Stoff selbst ist natürlich nichts Neues für Filmfans. Die von Dickens erstmals 1843 veröffentlichte Erzählung über den vermögenden Geizhals Scrooge, der von vier Geistern heimgesucht wird und daraufhin eine persönliche Wandlung zum besseren Menschen vollzieht, wurde bereits unzählige Male für Kinoleinwand und TV adaptiert.

Alle Verfilmungen aufzuzählen, würde eindeutig den Rahmen sprengen. Zu den bekanntesten und bedeutendsten filmischen Umsetzungen zählen jedoch diese hier:

Wann Eggers' Variante der Weihnachtsgeschichte kommt, kann noch nicht sicher gesagt werden. Dies ist vor allem auch davon abhängig, ob er nach Werwulf zuerst das Sequel zu Die Reise ins Labyrinth oder die Dickens-Adaption realisiert. Sollte Letzteres Priorität haben, können wir wohl frühestens Ende 2027 mit dem Film rechnen.