Horror-Nachschub und das Netflix-Debüt von YouTube-Star Julien Bam: Alle 38 neuen Filme und Serien

Bei Netflix kommt diese Woche eine kunterbunte Mischung an neuen Filmen und Serien ins Programm. Vom stylishen Vampir-Horror über einem absoluten Kult-Anime bis hin zur Julien Bam-Serie ist alles dabei.

Damit ihr wisst, was ihr am Wochenende auf Netflix schauen könnt, haben wir eine Liste mit allen neuen Filmen und Serien erstellt, die im Lauf der vergangenen Tage ins Programm des Streaming-Diensts gekommen sind. Zwischen neuen Episoden von Locke & Key und Der Denver-Clan sind uns drei Neuzugänge ins Auge gefallen.

Neu auf Netflix: Stylisher Vampir-Horror mit Night Teeth

Night Teeth entführt in die nächtlichen Straßen von Los Angeles. Hier soll ein junger Mann zwei Frauen von einer Party zur nächsten chauffieren, die einen ungemeinen Blutdurst verspüren. Der stylishe Vampirfilm lockt vor allem mit bekannten Namen in Nebenrollen, angefangen bei Megan Fox über Alfie Allen und Alexander Ludwig bis hin zu Sydney Sweeney, die zuletzt in The White Lotus brillierte.

Neu auf Netflix: Life's A Glith mit YouTube-Star Julien Bam

Julien Bam ist einer der größten deutschen YouTube-Stars. Jetzt hat der Influencer den Sprung zu Netflix geschafft: Mit Life's a Glitch liefert er eine Comedy-Serie ab, in der er sich zusammen mit seinem besten Freund Joon Kim in eine Parallelwelt verirrt. Inszeniert wurden alle vier Episoden von Bams Bruder, Shawn Bu, der vor fünf Jahren mit dem Star Wars-Fanfilm Darth Maul: Apprentice für Aufsehen sorgte.

Life's A Glitch with Julien Bam - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neu auf Netflix: Aufregende Sci-Fi-Abenteuer mit Cowboy Bebop

Bevor im November die Live-Action-Adaption von Cowboy Bebop auf Netflix ihre Premiere feiert, nimmt der Streaming-Dienst das Original ins Programm. Seit Donnerstag könnt ihr alle 26 Episoden der Kultserie streamen, die Sci-Fi-Elemente mit Film noir und Western mischt. Dazu kommen verspielte bis melancholische Jazz-Klänge und ein knuddeliger Weltraum-Corgi – was will das Herz?

Neue Filme auf Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: Die besten Serienstarts im Oktober 2021

Ihr seid auf der Suche nach neuen und guten Serien? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Oktober-Highlights. Wir schaffen Durchblick im Streaming-Dschungel.

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die größten Highlights des Monats vor, von der Kultsitcom Seinfeld bis zu spannenden Tipps zur Einstimmung auf Halloween.

