Horror-Sensation ist zurück: Erster Trailer zu Five Nights at Freddy's 2 lässt Monster-Roboter auf die Welt los

Die Videospiel-Verfilmung Five Nights at Freddy's wurde 2023 zum Mega-Hit. Jetzt steht die Fortsetzung in den Startlöchern, zu der ihr einen neuen ersten Trailer schauen könnt.

Als die Videospiel-Adaption Five Nights at Freddy's 2023 ins Kino kam, entwickelte sich der Horror-Film zum großen Hit. Der rund 20 Millionen Dollar teure Streifen spielte weltweit fast 300 Millionen ein , was die Ankündigung einer Fortsetzung unvermeidlich machte.

Five Nights at Freddy's 2 kommt im Dezember ins Kino und jetzt könnt ihr den ersten Trailer schauen, der unter anderem Hunger Games-Star Josh Hutcherson zurückbringt – und natürlich viele der tödlichen Monster-Animatronics aus der Spielevorlage.

Schaut hier den ersten Trailer zu Five Nights at Freddy's 2 auf Deutsch:

Horror-Hit kehrt zurück: Darum geht es in Five Nights at Freddy's 2

Die Fortsetzung spielt ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Films und kehrt zu dem Alptraum rund um Freddy Fazbear's Pizza zurück. Der Ex-Wachmann Mike (Hutcherson) und die Polizistin Vanessa (Elizabeth Lail) bekommen es mit den Monster-Robotern diesmal auch in freier Wildbahn zu tun. Schuld ist Mikes 11-jährige Schwester Abby (Piper Rubio), die wieder mit den Animatronics in Verbindung tritt.

Nach dem ersten Teil hat Regisseurin Emma Tammi erneut die Inszenierung von Five Nights at Freddy's 2 übernommen.

Wann startet Five Nights at Freddy's 2 im Kino?

Horror-Fans müssen sich noch bis zum 4. Dezember 2025 gedulden. Dann startet die Five Nights at Freddy's-Fortsetzung in den deutschen Kinos. Falls ihr euch schon mal darauf einstellen und den ersten Teil schauen wollt, braucht ihr nur ein Amazon Prime-Abo. Hier streamt Five Nights at Freddy's gerade im Abo.

Die Spielereihe Five Nights at Freddy's erschien erstmals 2014 als Point-and-Click-Abenteuer. Mittlerweile ist daraus ein großes Franchise mit Hauptteilen, Spin-offs und Erweiterungen entstanden, das gut 30 Titel umfasst. Wenn Teil 2 wieder ähnlich erfolgreich wie Teil 1 wird, dürfte das Film-Franchise noch weitergehen.