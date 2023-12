Horror-Sensation spielte fast 300 Millionen ein: Überraschungs-Hit mit Hunger Games-Star Josh Hutcherson jetzt vorbestellen

Vom gefeierten Indie-Horrorspiel hat es dieses phänomenale Grusel-Franchise im Herbst 2023 auch erfolgreich auf die große Leinwand geschafft und ist bald auf Disc fürs Heimkino verfügbar.

Über acht Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung kam Five Nights at Freddy’s in diesem Herbst nach einer wechselhaften Produktionsgeschichte in die Kinos und konnte mit fast 300 Millionen US-Dollar ein beachtliches Einspielergebnis einfahren. In Kürze erfolgt nun auch der Heimkino-Release der Videospielverfilmung.

Die Geschichte um einen von diabolischen Animatronic-Maskottchen bedrohten Nachtwächter mit Hunger Games-Star Josh Hutcherson erscheint nämlich am 11. Januar in 4K Ultra-HD, auf Blu-ray sowie DVD und kann bei Amazon schon jetzt vorbestellt werden *.



Five Nights at Freddy's bei Amazon vorbestellen Deal Jetzt zum Angebot

Darum geht es in Five Nights at Freddy’s

Mike (Josh Hutcherson) sucht dringend Arbeit, um weiter als Vormund für seine kleine Schwester Abby (Piper Rubio) sorgen zu können. Daher nimmt er das Angebot des etwas seltsamen Jobvermittlers Steve Raglan (Matthew Lillard) an, in dem leerstehenden Erlebnisrestaurant "Freddy Fazbear's Pizza" als Sicherheitsmann zu arbeiten.

In den 1980er-Jahren waren hier neben dem Essen die animatronischen Tier-Maskottchen Freddy, Bonnie, Chica und Foxy die Highlights, aber das ist lange her. Doch schon während seiner ersten Schicht merkt Mike, dass in dem heruntergekommenen Diner etwas nicht stimmt und er mit Abby schließlich sogar um sein Leben fürchten muss.

Jetzt zum Angebot: Five Nights at Freddy's bei Amazon vorbestellen *

Lohnt sich Five Nights at Freddy’s?



Die Meinungen zur Filmumsetzung der gefeierten Indie-Horror-Spielreihe, die selbst bereits neun Hauptteile und auch Bücher sowie Merchandise hervorgebracht hat, gehen stark auseinander: Während Five Nights at Freddy's für manche als Film hervorragend funktioniert, finden andere die Adaption von Regisseurin Emma Tammi und Horror-Produzent Jason Blum schlicht nicht gruselig genug, wie beispielsweise auch die FILMSTARTS-Kritik herausstellt.



Dort werden ein paar konzeptuelle Schwächen sowie vor allem ein Mangel an Schauermomenten und Jump Scares aus der Vorlage bemängelt, weswegen der Film "kaum für ähnlich viel Aufsehen wie in der Gaming-Welt sorgen" werde. Fans der Spielreihe und von ungewöhnlichen Horror-Streifen können aber je nach Geschmack wohl trotzdem auf ihre Kosten kommen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.