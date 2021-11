Neu im Heimkino: Einen echten Horrorfilm-Geheimtipp gibt es jetzt als Mediabook bei Amazon

Horror-Fans können ab sofort bei Amazon und Co. das aufregende Thriller-Regiedebut von David Charbonier vorbestellen. Sammler bekommen eine spezielle Mediabook-Edition geboten.

Übernatürlicher Horror gepaart mit einer gruseligen Neuinterpretation des Dschinn-Mythos, das ist David Charboniers Regiedebut The Djinn. Der Horror-Thriller erscheint am 2. Dezember 2021 auf Blu-ray. Fans kommen zusätzlich in den Genuss einer besonderen Mediabook-Edition.

Horror-Überraschung The Djinn: Mediabook-Edition mit Blu-ray



Die limitierte Mediabook-Edition von The Djinn gibt es unter anderem bei Amazon, Saturn und Media Markt. Ihr könnt diese Sonderfassung zum Preis von 22,99 Euro vorbestellen, die Auslieferung erfolgt zum Release am 2. Dezember 2021.



Das Mediabook beinhaltet neben dem eigentlichen Film auf Blu-ray eine zusätzliche DVD sowie ein gebundenes Booklet mit Infos und Bildern zu The Djinn. Der Film selbst liegt in der ungeschnittenen Kinofassung mit englischer und deutscher Tonspur vor.

Wovon handelt der Horrorfilm The Djinn?

Bei "The Djinn" geht es um den stummen jungen Dylan, der nach dem Umzug in ein neues Haus ein altes Buch findet. Dieses Buch beinhaltet Anweisungen darüber, wie man einen Dschinn beschwören kann, der dem Beschwörer einen Wunsch gewährt - doch dafür nimmt der Dschinn dessen Seele.



Dylan beschwört den Dschinn heimlich und wünscht sich, normal sprechen zu können. Der Dschinn verfolgt Dylan daraufhin, weil der Junge ihm erst seinen Willen beweisen muss, damit sein Wunsch in Erfüllung geht. Aber Dylan merkt bald, dass es mit dem Dschinn noch ganz andere Dinge auf sich hat...

Kritiker:innen lobten den Film für seine Atmosphäre und die Darstellung des Jungen Dylan. "The Djinn" spielte am Eröffnungswochenende rund 40 Prozent seiner Kosten ein und erwies sich als Überraschungserfolg für David Charbonier, der zum ersten Mal als Regisseur in Erscheinung trat.

Horror-Fans kommen mit The Djinn definitiv auf ihre Kosten und werden einmal mehr verstehen, warum wir vorsichtig sein sollten, was wir uns wünschen.

