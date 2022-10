House of the Dragon-Macher verspricht: Der nervigste Teil der Game of Thrones-Serie fehlt in Staffel 2 komplett

Trotz großer Fan-Liebe für die House of the Dragon-Darsteller waren die Zeitsprünge des Game of Thrones-Prequels unbeliebt. In Staffel 2 sollen sie nicht vorkommen.

House of the Dragon ist mit einem fulminanten Finale zu Ende gegangen. Die erste Staffel des Game of Thrones-Prequels steht bei Franchise-Fans hoch im Kurs, rief gelegentlich aber auch heftige Kritik hervor. Große Teile der Community fanden etwa die Zeitsprünge und Neubesetzungen besonders nervig. Doch die sollen in Staffel 2 nicht wiederkehren. Vorsicht, Spoiler!

House of the Dragon-Macher kündigt große Staffel 2-Änderung an

Das erklärte Serien-Schöpfer Ryan Condal gegenüber Deadline :

Als Dankeschön an unser wunderbares Publikum, das uns durch alle Zeitsprünge und Neubesetzungen gefolgt ist: Die sind durch. Ab jetzt erzählen wir die Geschichte in Echtzeit. [...] Wir werden niemanden mehr neu besetzen.

Condals Worte dürften Balsam auf der Seele mancher Fans sein. Gerade mit dem abrupten 10-Jahres-Sprung von Folge 6 und der Neubesetzung zweier Hauptfiguren hatten manche Anhänger:innen zu kämpfen. Darüber hinaus war der zeitliche Abstand zwischen zwei Szenen manchmal schwer abzuschätzen.

"Ich muss mich übergeben": House of the Dragon-Szene schockt Fans

Wann kommt Staffel 2 des Game of Thrones-Sequels House of the Dragon?

Ob eine kompaktere Erzählform der Game of Thrones-Community besser gefällt, bleibt abzuwarten. Ein genaues Startdatum für Staffel 2 gibt es noch nicht, die Dreharbeiten sollen aber bis Mitte 2023 andauern. Wir rechnen daher ab Anfang 2024 mit der Veröffentlichung.

House of the Dragon im Podcast

Wir begleiten das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon mit wöchentlichen Episoden-Besprechungen. Hört rein, wie es mit den Targaryens weitergeht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von den House of the Dragon-Zeitsprüngen?